Москва, 15 мая, 2023, 17:51 — ИА Регнум. Актер театра и кино Данила Козловский уходит в отпуск. О своём решении артист сообщил 15 мая в Telegram-канале.

Дарья Антонова ИА REGNUM Данила Козловский

«Мною принято решение уйти в отпуск до конца 2023 года по личным обстоятельствам», ― пояснил он.

Козловский также сообщил об отмене всех запланированных на май спектаклей с его участием в Малом драматическом театре. По его словам, соответствующая информация уже есть на сайте театра.

Так, как следует из сообщения на сайте учреждения, речь идёт о спектакле «Гамлет», заявленном на 21 и 22 мая, и спектакле «Коварство и любовь», который должен был пройти 23 и 24 мая.

Как сообщало ИА REGNUM, «Гамлет» с участием Данилы Козловского изначально назначили на 20 и 21 апреля, однако в театре заявили, что вынуждены перенести его на 21 и 22 мая.

В мае Роспотребнадзор выявил многочисленные санитарно-эпидемиологические нарушения в Академическом малом драматическом театре — Театре Европы (МДТ) в Санкт-Петербурге и вынес временный запрет на его работу с 5 мая 2023 года. Вход в театр опечатали до судебного решения.

В начале мая Telegram-каналы со ссылкой на источник сообщили, что актёр Данила Козловский уехал из России после отмены его спектаклей и скандала с общественным деятелем Виталием Бородиным. По данным источника, актёр вылетел в Стамбул, который не станет конечной точкой в его маршруте. При этом его брат Егор Козловский эту информацию опроверг, заявив, что Данила не покидал страну.