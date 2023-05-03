Москва, 3 мая, 2023, 13:09 — ИА Регнум. Актёр Данила Козловский уехал из России после отмены его спектаклей и скандала с общественным деятелем Виталием Бородиным. Об этом 3 мая сообщил Telegram-канал Shot со ссылкой на источник.

Дарья Антонова ИА REGNUM Данила Козловский

«Данила Козловский уехал из России — он покинул страну после скандала с Виталием Бородиным и отменой его спектаклей», — говорится в сообщении.

Уточняется, что, по словам источника, актёр вылетел в Стамбул, который не станет конечной точкой в его маршруте.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 апреля Козловский подал иск в Пресненский суд Москвы о защите чести и достоинства к Бородину. Активист добивался проверки актёра на экстремизм и иностранное финансирование, а также попросил проверить Козловского по статье о дискредитации Вооружённых сил России.

21 апреля стало известно, что суд не стал принимать иск актёра о защите чести и достоинства к главе федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Бородину. По словам общественного деятеля, документ был составлен неправильно и ни сам Козловский, ни его представители на судебное заседание не явились.