Москва, 21 апреля, 2023, 14:16 — ИА Регнум. Суд не стал принимать иск актёра Данилы Козловского о защите чести и достоинства к главе федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталию Бородину. Об этом общественный деятель рассказал 21 апреля в комментарии Telegram-каналу Shot.

Кадр к/ф «Матильда». реж. Алексей Учитель. 2017. Россия Данила Козловский

Как рассказал Бородин, суд не принял иск актёра, так как документ был составлен неправильно и ни сам Козловский, ни его представители на заседание не явились.

По словам общественного деятеля, он не исключает того, что таким действием актёр пытался сделать так, чтобы в интернете появились громкие заголовки. При этом он пригласил Козловского всё же явиться в суд для проведения дискуссии.

Также Бородин напомнил, что ранее советник врио главы ДНР Ян Гагин пригласил их обоих в регион, чтобы прекратить эти ненужные препирательства. Глава федерального проекта заявил о своей готовности отправиться в зону спецоперации с гуманитарной миссией прямо из зала суда и предложил Козловскому последовать его примеру.

Как сообщало ИА REGNUM, актёр Данила Козловский 19 апреля написал, что подал иск в Пресненский суд Москвы о защите чести и достоинства к общественному деятелю Виталию Бородину, добивавшемуся его проверки на экстремизм и иностранное финансирование. Он уточнил, что считает неправильным замалчивать такие действия.

Бородин ранее направлял несколько обращений в прокуратуру с просьбой проверить Козловского по статье о дискредитации Вооружённых сил России и на экстремизм.

17 апреля появилось сообщение, что «прокуратуре поручено провести проверку в отношении Козловского на предмет дискредитации ВС России». Известно, что актёр после начала СВО уехал в США, но планирует вернуться в Россию, хотя сам Козловский такую информацию опровергает.