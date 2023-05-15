Москва, 15 мая, 2023, 23:02 — ИА Регнум. Решение уйти в отпуск до конца 2023 года принял российский актёр и кинорежиссёр Данила Козловский. Об этом артист сообщил 15 мая в своём Telegram-канале.

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Как уточнил Козловский, все майские спектакли с его участием, запланированные в МДТ — Театре Европы, на настоящий момент отменены. Сам актёр принял решение уйти в отпуск до конца текущего года «по личным обстоятельствам».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что брат Козловского и его пресс-секретарь Егор Козловский 3 мая опроверг информацию об отъезде артиста из России.

Козловский 19 апреля подал иск в Пресненский суд Москвы о защите чести и достоинства к главе федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталию Бородину, который добивался проверки актёра на экстремизм и иностранное финансирование, а также добивался проверки актёра по статье о дискредитации Вооружённых сил России. Кроме того, Бородин утверждал, что Козловский покинул Россию.

21 апреля стало известно, что суд не стал принимать иск актёра о защите чести и достоинства к Бородину. По словам активиста, документ был составлен неправильно и ни сам Козловский, ни его представители на судебное заседание не явились.