Москва, 8 апреля, 2023, 03:23 — ИА Регнум. Обращение на имя генпрокурора России Игоря Краснова с просьбой проверить актера Данилу Козловского по статье о дискредитации Вооруженных сил России отправил глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. Об этом 8 апреля сообщает ТАСС.

Svklimkin Данила Козловский

В документе отмечается, что Федеральный проект долгое время наблюдает за «деятельностью и высказываниями российского актера театра и кино, кинорежиссера, продюсера, сценариста, заслуженного артиста РФ Козловского Данилы Валерьевича, осуждающего специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины и даже переехавшего в США, чтобы дистанцироваться от России».

В частности, указывается, что Козловский в своих соцсетях осуждает решение проблем на Украине «военными операциями», уточняя при этом, что за ситуацией в Донбассе последние восемь лет не следил. Также упоминается, что актёр в одном своём интервью призывал граждан России выходить на антиправительственные акции протеста.

В обращении указано, что с учётом публичности Козловского в его действиях, по мнению автора документа, содержатся признаки административного правонарушения, предусмотренного статьёй о публичных действиях, направленных на «дискредитацию использования ВС РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан».

Актёр или его представители пока никак не прокомментировали создавшуюся ситуацию.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что актёр Данила Козловский, уехавший в Америку сразу после начала спецоперации на Украине, планирует выступить на сценах театров в Москве и Санкт-Петербурге.