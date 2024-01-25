Материалы с тегом «ЦИПСО»
Как уберечь ваших детей от украинской разведки
На телефонные номера несовершеннолетних идут звонки с территории Украины — с целью спровоцировать взрывы в многоэтажных домах. С этой же целью детям приходят сообщения в мессенджерах и соцсетях. Такое сообщение 24 января опубликовала Генпрокуратура России. О свежем примере действий украинских...
25 января 2024
Марочко: Киев собирается дискредитировать российских военных
На купянском направлении в зоне специальной военной операции Центр информационно-психологических операций (ЦИПсО) киевского режима ведёт подготовку ряда материалов для СМИ, которые должны дискредитировать российских военных. Об этом 28 ноября сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР Народной...
28 ноября 2023
Подоляка рассказал, кто стоит за антиеврейскими митингами в России
В России за подстрекателями в отношении евреев стоит украинский Центр информационно-психологических операций (ЦИПСО), считает военный эксперт Юрий Подоляка. «По моей информации, за подстрекателями, которые сегодня сеют ненависть среди в первую очередь мусульманского населения в отношении евреев...
29 октября 2023
Хакеры группы RaHDit раскрыли русскоязычную сетку Telegram-каналов ЦИПСО
Группа хакеров RaHDit («Злые русские хакеры») заявила о вскрытии сетки русскоязычных Telegram-каналов, которая связана с Центрами информационно-психологических операций (ЦИПСО) украинских войск. Об этом 18 апреля рассказал один из представителей группы. «Вскрыли несколько украинских эсэмэмщиков и...
18 апреля 2023