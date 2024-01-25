На телефонные номера несовершеннолетних идут звонки с территории Украины — с целью спровоцировать взрывы в многоэтажных домах. С этой же целью детям приходят сообщения в мессенджерах и соцсетях. Такое сообщение 24 января опубликовала Генпрокуратура России.

Иван Шилов ИА Регнум

О свежем примере действий украинских телефонных террористов стало известно 19 января. В квартире в одной из многоэтажек на Ельнинской улице в московском районе Кунцево раздался телефонный звонок (в этом случае звонили на домашний телефон).

Когда трубку снял десятилетний мальчик, злоумышленники представились сотрудниками коммунальных служб, убеждали его открыть газ в конфорках плиты и зажечь спички — «чтобы проверить напор газа». По счастью, мальчик не последовал «инструкциям» и, позвонив маме, рассказал о странном разговоре. Женщина сообщила о случившемся оперативным службам — которые и определили, что звонок на московский городской телефон шёл с территории Украины.

Подобные обзвоны — которые, по оценке правоохранителей, организует СБУ при техническом обеспечении ЦИПсО (Центров информационно-психологических операций) Сил спецопераций Украины — сами по себе не новость. Так, например, в сентябре 2023-го фиксировалась серия звонков о «минировании» российских школ, судов, вокзалов, аэропортов и торговых центров.

Ранее, в июле–августе, по России прокатилась волна поджогов военкоматов и релейных шкафов на железных дорогах. Как отмечало ИА Регнум, чаще всего оказывалось, что диверсии — дело рук либо пенсионеров, либо подростков. Похожие случаи фиксируются и сейчас: 7 января были задержаны трое школьников при попытке поджечь релейный шкаф на станции в подмосковных Люберцах, младшему из задержанных 12 лет. В большинстве случаев «вербовка» (инструментом которой был шантаж) происходила по телефону.

«Иногда просто угрожают неприятностями или даже убийством родных и близких. Но каков бы ни был предлог, всё заканчивается одинаково: требованием совершить поджог объектов военной, транспортной или банковской инфраструктуры», — говорилось в сообщении МВД от августа прошлого года.

Сейчас — судя по сообщению Генпрокуратуры — объектами украинской разработки становятся уже не подростки, а дети.

А главными инструментами — дезинформация и игра на доверии. Звонят, напомним, от имени городских служб.

«Белый список» в телефоне, детский доступ к Сети

Самое простое правило противодействия, о котором напомнила и Генпрокуратура в своём сообщении — не нужно вступать в контакт с незнакомыми людьми, в том числе по телефону (городскому или мобильному) и в соцсетях, от чьего бы имени эти незнакомцы ни выступали.

Если ребенок еще совсем мал и недостаточно понимает, что есть хорошо, а что плохо, родителям может помочь ограничение на входящие звонки, чтобы на детский телефон поступали вызовы только с ограниченного количества номеров, сказал ИА Регнум эксперт по кибербезопасности, IT-специалист Алексей Курочкин.

«Такие функции есть как у телефонов, так и у операторов, есть разные возможные варианты. Тогда ребенку могут дозвониться только те, кто есть в записной книжке — мама, папа, бабушка, какие-то близкие друзья», — комментирует эксперт.

Принцип «белого списка» сработает лучше, потому что в «черный список» вносить подозрительные номера можно до бесконечности.

Схожим образом можно поступить и с Интернетом в жизни детей.

Несмотря на то, что фильтрация запрещенных сайтов происходит уже на государственном уровне (Роскомнадзор, операторы связи и провайдеры блокируют вредоносные страницы), всё равно во всемирной паутине есть вещи, которые маленькому ребенку читать нельзя, хотя они не запрещены.

В таком случае «есть различные программы для компьютера, у операторов есть услуги так называемого детского интернета, где списки разрешенных страниц уже настроены. Родители тоже могут сделать белый список сайтов, которые ребенок может посещать, а остальные не может», — поясняет эксперт.

Техника безопасности и цифровая гигиена

Однако полностью отгородить от внешнего мира подростка едва ли получится, так что родителям стоит объяснить подросткам — любой звонок, любое сообщение в Интернете необходимо тщательным образом перепроверять.

Принимать же решение можно только посоветовавшись со своими родителями и не поддаваясь на возможное поторапливание со стороны злоумышленников.

Генпрокуратура призывает родителей провести с детьми-школьниками (если те остаются дома одни) инструктаж по пользованию газовым оборудованием. Так, чтобы никто не мог бы убедить «провести профилактику», открыв газ в конфорках.

Не менее важны беседы по цифровой гигиене, чтобы подросток знал — нельзя сообщать личные данные, адреса, пароли, нельзя реагировать на уловки мошенников и террористов.

«Если кто-то что-то настойчиво просит, и ребенок всё-таки уверен, что ответить нужно, там что-то происходит важное, тогда нужно уже подойти к взрослому и включить в диалог взрослого, который адекватно примет решение по порядку действий», — говорит Курочкин.

Отслеживать контакты, но деликатно

Более того, взрослым стоит задуматься о том, с кем общаются их чада.

Далеко не всегда беда приходит от одного звонка или сообщения — речь может идти о долгой психологической обработке, зачастую начинающейся как невинное общение. Когда речь идет о безопасности ребенка, может быть, стоит проверить, кто есть у него в контактах, с кем он переписывается, почему у него появляются непривычные мотивы и мысли?

«Не нужно это делать впрямую, чтобы ребенок видел и чувствовал себя униженным. Но каким-то образом нужно прослеживать контакты, социальные сети. Родитель это должен делать обязательно, чтобы сразу упреждать, блокировать на самых ранних этапах», — сказала ИА Регнум психолог Анастасия Булгакова.

На детей также сильно влияют образы, отмечает собеседница. Дети не мыслят логично, но на образе, на примере ребенку можно объяснить, как стоит и не стоит себя вести.

«Можно найти хорошие фильмы, хорошие книги. Показать им легкие короткие истории, к чему привело поведение подростков, которые общались с некими экстремистами. И тогда ребенок, как в машине времени, сможет увидеть, что с ним произойдет», — рассказывает Булгакова.

Кроме того, важна поддержка со стороны, потому что в силу возраста для поведения детей характерно отторжение родительского влияния, предупреждает психолог. Для ребенка наставником может быть старший товарищ, учитель или тренер, которые наладят с подростком дружескую связь, разговаривая на понятном ребенку языке.

Доступно рассказывая истории, они смогут объяснить детям, как и для чего преступники ведут свою деятельность, а также к каким результатам приводят такие действия. Впрямую родителям ввести жесткие беседы с ребенком не стоит, а такие разговоры будут услышаны подростками, объясняет Булгакова.