Луганск, 28 ноября, 2023, 08:53 — ИА Регнум. На купянском направлении в зоне специальной военной операции Центр информационно-психологических операций (ЦИПсО) киевского режима ведёт подготовку ряда материалов для СМИ, которые должны дискредитировать российских военных. Об этом 28 ноября сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР Народной милиции в отставке Андрей Марочко в Telegram-канале.

Станислав Красильников/РИА Новости

«На линии боевого соприкосновения в районах населённых пунктов Купянск и Синьковка выявлена работа военных журналистов ВФУ [вооружённых формирований Украины], которые готовят материалы для дискредитации МО [Минобороны] РФ, а также снимают ряд патриотических роликов, для поднятия боевого духа своих военнослужащих», — написал он.

По словам эксперта, эти так называемые журналисты прибыли из Киева и ведут свою работу в сопровождении начальников пресс-служб подразделений, которые располагаются в указанном районе.

Как сообщало ИА Регнум, 23 ноября ФСБ возбудила уголовное дело против жительницы Волгограда за оправдание деятельности украинского националистического формирования «Азов» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ). По предварительным данным, женщина рассказывала про запрещённое формирование в соцсети «ВКонтакте».

Сотрудники ФСБ задержали 8 ноября в Бурятии пособника киевских спецслужб, который склонял военнослужащих к переходу на сторону украинских войск. Для этого он использовал заведомо ложные сведения, дискредитирующие Вооружённые силы России, и обещал организовать связь с кураторами из украинских спецслужб и одного из националистических формирований.