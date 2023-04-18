Москва, 18 апреля, 2023, 12:48 — ИА Регнум. Группа хакеров RaHDit («Злые русские хакеры») заявила о вскрытии сетки русскоязычных Telegram-каналов, которая связана с Центрами информационно-психологических операций (ЦИПСО) украинских войск. Об этом 18 апреля рассказал один из представителей группы.

Иван Шилов, ИА REGNUM Кибербезопасность

«Вскрыли несколько украинских эсэмэмщиков и путем нехитрой аналитики выявили сеть украинских каналов примерно на пять-шесть миллионов подписчиков», — процитировали его РИА Новости.

Представитель RaHDit уточнил, что указанные Telegram-каналы сгруппированы по темам и часть из них имитирует поддержку спецоперации, а другая часть — маскируется под крупные российские региональные группы.

Уточняется, что хакеры опубликовали результаты своего расследования на портале «НемеZида». Список выявленных ими Telegram-каналов делится на четыре вида: маскирующиеся под поддержку СВО, против мобилизации, о пленных и погибших солдатах, а также новостные и тематические каналы, используемые для информационных вбросов.

При этом в перечне есть крупные каналы, у которых свыше 500 тысяч подписчиков. Кроме того, на портале указаны данные администраторов этих Telegram-каналов и информация об их кураторах от СБУ.

ЦИПСО, которые до 2014 года были частью разведки ВМС Украины, на данный момент являются частью украинских Сил специальных операций. Их главная задача — проведение диверсий информационно-психологического характера.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 апреля крупнейший оборонный концерн производителей военной техники и вооружения в Германии и Европе Rheinmetall, активно поставляющий оружие ВСУ, подвергся атаке хакеров. При этом в некоторых дочерних компаниях концерна в ФРГ «отказали различные системы».