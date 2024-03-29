Донецк, 29 марта, 2024, 10:57 — ИА Регнум. Каждый владелец смартфона является мобилизационным ресурсом, российским или противника, а каждая война в первую очередь ведётся в информационной плоскости. Об этом заявил первый заместитель министра информации Донецкой Народной Республики (ДНР) Даниил Безсонов.

Известия/ Дмитрий Коротаев

Чтобы россияне могли защититься от информационных атак, он опубликовал в Telegram-канале подробную инструкцию, как действует украинский Центр информационно-психологических операций (ЦИПсО) и как бороться с его пропагандой.

«Чтобы противник не смог влиять на наше общество и манипулировать нашими гражданами, было создано учебно-методическое пособие «Методы информационно-психологического влияния, применяемые украинскими подразделениями ИПсО против участников специальной военной операции (СВО), их родственников и других граждан», — написал он.

Также Безсонов призвал россиян к внимательности и бдительности.

«Берегите себя и своих близких от опасного информационно-психологического влияния противника», — дополнил первый замминистра информации ДНР.

В частности, речь идёт о способах распознавания фейковых материалов, постановочных видео, описаны методы информационно-психологического влияния на человека.

Как передавало ИА Регнум, ранее Федеральная служба безопасности России призвала жителей страны быть бдительными из-за поступающих с Украины провокационных телефонных звонков и сообщений с призывами к террористическим актам в РФ.

Особо отмечалось, что родителям нужно предостеречь несовершеннолетних детей от общения с авторами поступающих провокаций. В сообщении уточняется, что обращение силовиков связано с резко возросшим после теракта в «Крокус Сити Холле» количеством подобных звонков и сообщений.

Доктор политических наук, профессор кафедры международных отношений и внешней политики России МГИМО МИД России Андрей Манойло в статье для ИА Регнум рассказал о беспрецедентной гибридной войне, которую коллективный Запад развязал против России. В материале идёт речь о целях психологических атак, о том, что они из себя представляют, какими методами действует неприятель и какой опыт накопился у России в этой сфере.