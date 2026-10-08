За несколько дней сообщения о случае пневмонии в Иркутской области успели превратиться в соцсетях в «эпидемию легочной чумы» — из-за чего гражданам США «предписано эвакуироваться из России». При ближайшем рассмотрении оказывается, что дело действительно в эпидемии, имеющей искусственное происхождение. Но эпидемии не медицинского, а вирусно-информационного характера.

Иван Шилов ИА REGNUM

Прежде чем разобрать механизм ее распространения и найти «пробирку», из которой выпускали слухи, обратимся к медицинским фактам.

Вечером 1 октября в городе Шелехов (Иркутская область) местный канал в мессенджере сообщил, что стационар районной больницы закрыли для посещений из-за подозрения на инфекцию. Ночью портал Ircity сообщил о смерти пациентки райбольницы. Утром глава Шелеховского района Максим Модин подтвердил карантин, а губернатор Игорь Кобзев сообщил о подозрении на «особо опасную инфекцию».

4 октября появилось развернутое разъяснение Роспотребнадзора. В больнице города Шелехова умерла сотрудница Иркутского научно-исследовательского противочумного института Сибири и Дальнего Востока.

Диагноз погибшей — пневмония. Микроорганизмов, связанных с профессиональной деятельностью женщины, не обнаружили. Аварий при работе с патогенами в институте также не зарегистрировали, эпидемиологическую обстановку ведомство назвало стабильной. Вывод российских медиков подтвердила Всемирная организация здравоохранения.

На этом собственно медицинская часть истории заканчивается.

Инкубация и вспышка

Еще 2 октября в Telegram распространились непроверенные и не подтвержденные сообщения о том, что работница иркутского противочумного НИИ умерла, собственно, от чумы.

Тут же появились взаимоисключающие «подробности».

Заражение связывали с поездкой женщины в Бурятию, где-де существуют природные очаги распространения чумной палочки близ российско-монгольской границы. Заявлялось, что бурятский руководитель Алексей Цыденов якобы упомянул, что сотрудница иркутского НИИ заразилась именно чумой.

А другие «источники» утверждали, что сотрудница получила ее на рабочем месте.

Фейки опровергались оперативно. Выяснилось, что источником фейкового «заявления Цыденова» была публикация «Радио Свобода»*.

На деле же глава Республики Бурятия Алексей Цыденов 2 октября разъяснил, опираясь на данные эпидемиологов — в регионе нет чумных очагов, в том числе в районах, граничащих с Монголией.

Цыденов также написал в своем канале в «Макс», что погибшая жительница города Шелехов Иркутской области не приезжала в Бурятию.

В Иркутском противочумном НИИ не подтвердили заявления о том, что их сотрудница умерла из-за «разбитой пробирки». А чуть позже было обнародовано сообщение Роспотребнадзора.

Главный источник заражения

Довольно быстро выяснилось, что скриншот из «сообщений местного чата о чуме» без даты и названия этого «чата» появился на украинском ресурсе Focus. ua в первый день «эпидемии».

Тогда же, 2 октября, киевское агентство УНИАН** распространило сообщение, что «в РФ началась чумная гойда», а историю с «утечкой из лабораторной пробирки» пересказало как установленное обстоятельство. За несколько часов карантин в одной больнице вырос до политически окрашенной картины начинающейся эпидемии.

В соцсетях начались вбросы якобы от имени местных жителей о том, что «власти скрывают». Так, например, репостилось сообщение от 5 октября и от имени некоей Оленьки: «Работаю учительницей младших классов в Иркутске. Со среды вводят масочный режим. Город закрывают, держимся». На поверку Оленька оказалась патриоткой Украины, правда с 2022-го живущей в польском Гданьске.

«Иркутская учительница» оказалась украинкой, живущей в Польше

К началу следующей недели в Сети стали появляться материалы, создающие видимость «объективности и неангажированности». Русская служба Би-Би-Си** — в том числе, через TikTok — распространила комментарий научной журналистки Ирины Якутенко (которая эмигрировала из России в Германию), где она «просто рассказывает» о механизмах распространения чумной палочки.

Это выглядело не как откровенный фейк от «иркутской учительницы из Гданьска», но как солидный комментарий из авторизованного источника.

Видео Би-Би-Си перепостил русскоязычный Telegram-канал «Политика страны» — принадлежащий украинскому интернет-изданию «Страна», которое позиционирует себя как независимое. К ролику киевское издание присовокупило комментарий, где слухи были поданы как подтвердившиеся данные. Чтобы сообщение не выглядело дайджестом фейков, киевская «Страна» признала, что сообщения о смерти женщины на рабочем месте официально не подтвердились.

А далее делался акцент на том, что власти Евросоюза, Госдепартамент США и лично Дональд Трамп хоть и не сделали однозначных заявлений о «вспышке чумы в России», но «внимательно следят» за ситуацией.

До уровня пандемии

В The Wall Street Journal была опубликована статья, где сообщалось: Соединенные Штаты в лице госсекретаря Марко Рубио «усилили давление» на Россию из-за «загадочной» смерти сотрудницы противочумного института. По поводу которой (по версии WSJ) Москва не предоставила Вашингтону достаточно информации.

Пересказ этой статьи Wall Street Journal попал в русскоязычные соцсети благодаря публикации в одном из Telegram-каналов медиахолдинга Ostorozhno Media (принадлежащего журналистке и ведущей Ксении Собчак). В том же посте было заявлено, что «посольство США в России предупредило своих граждан об угрозе чумы и призвало их немедленно покинуть территорию РФ».

В другой публикации того же канала говорилось: «Дипломаты сообщили, что следят за сообщениями о возможном случае легочной чумы, смерти человека и введении карантинных мер в Иркутске».

На деле же, в случае с «предупреждением посольства США с призывом к немедленной эвакуации» мы имеем дело с еще одной разновидностью фейк-ньюс — полуправдой.

На сайте посольства США в Москве и американских консульств в России действительно появилось сообщение, датированное 6 октября.

Но достаточно перевести это сообщение, и становится ясно: там говорится о том, что американские дипмиссии — в курсе сообщений СМИ о предполагаемом случае пневмонии, который (по сообщениям СМИ) мог быть связан с чумой. Гражданам Соединенных Штатов предписано слушаться указаний местных властей. И никаких призывов немедленно уезжать из страны.

Посольство США повторило стандартную рекомендацию не посещать Россию, текст которой был утвержден еще в 2022-м в связи с началом СВО — и периодически повторяется.

В заявлении дипмиссий США не было и намека на призыв к эвакуации из России

Но вечером того же 6 октября украинский портал INSIDER. ua сообщил, что посольство выпустило предупреждение «в связи с сообщениями о чуме» и призвало граждан немедленно покинуть Россию. Эта публикация уже без ссылки на киевский ресурс пошла кочевать по русскоязычным и собственно российским блогам, чтобы заражать паническими настроениями.

Цель понятна: страшный сюжет входит в массовое сознание, а всеобщая тревога призывает к ответу государство. Чтобы дать такой ответ, необходим анализ ситуации, который требует времени. Но задержку легко трактовать как замалчивание — тут и до истерики недалеко, ведь наверняка «они скрывают».

А в результате история, выйдя на международную арену, возвращается как политическое оружие.

Схожий анамнез

Это не первый случай распространения контагиозных — то есть особо заразных панических слухов. Ранее похожим путем Сеть инфицировалась вбросами о якобы неминуемой новой волне мобилизации — с «точными датами» и «миллионом призывников».

Первые вбросы появлялись еще в 2023-м. В этом году вспышки фейков участились — массовый призыв на СВО «назначали» на весну, потом на осень, потом на период после выборов. Даты менялись, цифры росли, появлялись «документы», «инсайды» и заявления иностранных политиков.

Но дело не ограничивалось традиционным распространением слухов — в дело пошли цифровые технологии.

22 мая в Рунете появился поддельный ролик, где был использован образ министра обороны России Андрея Белоусова. С помощью дипфейка ему приписали предложение «провести мобилизацию» и «перенести выборы в Госдуму».

Через десять дней история стала еще убедительнее: 1 июня в настоящем Telegram-канале депутата Госдумы, генерал-лейтенанта Андрея Гурулёва появился пост о том, что осенью начнется масштабная мобилизация, а «принципиальное решение уже принято».

Вот только канал Гурулёва к тому времени давно был взломан.

На этом фоне поддельные распоряжения о якобы закупке 150 тысяч микроавтобусов для перевозки мобилизованных выглядели как «классика жанра». Так же как и то, что очередь на Верхнем Ларсе объявили бегством россиян от будущего призыва, хотя в тот день через этот погранпереход в Россию въехало больше людей, чем выехало.

Дальше случилось то, что мы наблюдаем в случае с «чумой» — тему подхватывают в Киеве, а затем и СМИ и политики на Западе. О мобилизации в России говорил Владимир Зеленский — глава киевского режима в публичных «прогнозах» доходил до сотен тысяч новых мобилизованных.

9 июля президент Чехии Петр Павел «допустил», что Владимир Путин может объявить мобилизацию после парламентских выборов. Западные СМИ со ссылками на чиновников и разведчиков также обсуждали такой сценарий.

Волны фейков о мобилизации и вспышке чумы распространяются почти синхронно, по похожей схеме. Неподтвержденные данные вбрасываются в Рунет, далее они становятся темой западной прессы («в России обсуждают…»), потом — поводом для заявления иностранного политика. А слова иностранного официального лица возвращались в российскую Сеть как внешнее подтверждение первоначального слуха.

Меры профилактики

Необходимо помнить: на фоне успехов армии России в зоне СВО усиливается информационная война. Минобороны Украины не скрывает, что в состав ССО (Сил специальных операций) входят подразделения психологических операций.

Военная доктрина НАТО напрямую предусматривает «планирование информационной деятельности для достижения когнитивного эффекта» у выбранной аудитории.

Так же формулирует задачу британская армия. В принятой концепции сухопутных войск информационное поле названо отдельным направлением борьбы.

Помимо прямой лжи, «псиоп» подразумевает искажение исходной информации, умалчивание или добавление несуществующих подробностей.

У обеих рассмотренных историй есть одна особенность: установить автора первоначального вброса бывает трудно, зато хорошо видно место, где сообщение начинает меняться.

Для этого достаточно сопоставить три вещи: кто сообщил первым, что именно было сказано в первоисточнике и что добавлено при пересказе.

Предположение становится фактом, один из обсуждаемых вариантов — принятым решением.

Для «псиопа» этого вполне достаточно. Необязательно убедить всех — достаточно, чтобы страх начал менять поведение людей и заставил государство отвечать.

*«Радио Свобода» признано нежелательной организацией в России.

**Ресурсы УНИАН и Русской службы Би-Би-Си заблокированы в России решением Роскомнадзора.