Севастополь, 15 августа, 2024, 16:43 — ИА Регнум. Центр информационно-психологических операций (ЦИПсО) Украины попытался организовать провокацию в Севастополе, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своём Telegram-канале.

Сергей Мальгавко/ТАСС

По его словам, 14 августа украинские провокаторы начали рассылать жителям Севастополя приглашения на митинг, чтобы те требовали возвращения морских пехотинцев.

Произошло это после того, как накануне в медиасреде стали появляться сообщения об успехах бойцов 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Черноморского флота. Так, 14 августа Минобороны РФ сообщило, что морские пехотинцы Черноморского флота захватили канадскую бронированную машину ВСУ Roshel Senator и другие трофеи.

«Успехи наших морпехов укронацистам — как кость в горле. Поэтому ципсошники начали распространять в соцсетях и мессенджерах призыв выйти сегодня на митинг в центр города и потребовать вернуть 810-ю бригаду обратно в Севастополь», — написал Развожаев.

Губернатор Севастополя добавил, что сообщения с призывами организовать митинг отправлялись ЦИПсО от лица жены одного из военных. Рассылка была сделана с фейковых аккаунтов, которые украинские провокаторы создали ещё в августе прошлого года, сказал Развожаев.

Ранее ИА Регнум сообщало, что жителям Курской области поступали звонки якобы от российских военных, которые рассказывают об эвакуации. Во время беседы сотрудники украинских спецслужб сообщают о том, что в Курске «объявили эвакуацию и нужно срочно покинуть областной центр вместе с вещами». ЦИПсО тем самым продолжает попытки посеять панику среди жителей области.