Москва, 11 марта, 2025, 16:20 — ИА Регнум. Во время самой массированной атаки украинских БПЛА на Московский регион жители пострадавших районов Подмосковья искали информацию о происходящем в домовых и районных чатах. Вместе с местными жителями там появились десятки ципсошников — сотрудников украинского Центра информационно-психологических операций, которые вбрасывали фейки и специально разгоняли панику среди населения. Администраторы каналов и сами пользователи вычисляли иностранных шпионов по фейкам и успокаивали сограждан. Об этом ИА Регнум рассказал администратор одного из чатов подмосковного района.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

В ночь на 11 марта 343 украинских БПЛА атаковали российские регионы, более 90 из них были сбиты системами ПВО на подлете к Москве. В Подмосковье пострадали 20 человек, из них двое скончались. Атака на столицу стала самой массированной за все время, сообщил мэр Сергей Собянин. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.

В первые часы атаки жители подвергшихся налету БПЛА районов стали искать информацию о происходящем в домовых и районных чатах. Туда пользователи стали сообщать о звуках работы ПВО, а также делиться фото и видео с мест падения обломков вражеских беспилотников. Вскоре в подмосковные чаты пришли новые пользователи, выдававшие себя за местных жителей и вбрасывающие фейки о якобы разрушительных прилетах и промашках в работе систем ПВО.

«По задумке вредителей, эти сообщения должны были вызвать панику у подписчиков, видео которые они присылали могли разобрать СМИ и еще больше разогнать волну страха. Кроме того, ципсошники, прикидываясь соседями, пытаются выяснить у местных жителей адреса и точные координаты реальных мест падения обломков БПЛА, а также подбить их на съемку работы ПВО, что категорически запрещено и карается по закону — до 20 лет по статье о госизмене», — рассказал ИА Регнум администратор одного из районных чатов Подмосковья.

По его словам, за несколько лет СВО администраторы таких чатов уже выучили все законы и правила, касающиеся распространения кадров с работой систем ПВО, а также привыкли, что, как только начинаются прилеты вражеских БПЛА, в комментарии сразу же приходят новые пользователи, вбрасывающие фейки.

Скриншот, соцсети

«Это фейковые аккаунты, которые вкидывают фото и видео, информацию якобы с места прилетов, а на самом деле сотрудники ЦИПСО Украины. Кадры, которые они присылают, уже примелькались — такие видео либо сняты ранее в приграничных районах, либо вообще сняты на территории Украины. Мы уже не ведемся на подобные разводы, даже наши подписчики подмечают фейки и прямо в чате обличают украинских шпионов», — рассказал администратор.

Во время атаки БПЛА на Московский регион в популярных чатах Подмосковья стали появляться видео с работой системы ПВО, которое якобы не смогло сбить украинский дрон. Другой вброс был о падении разгонного блока ПВО на жилой квартал. Еще один — с кадрами пожара, якобы от сильного прилета.

Администраторы быстро раскусили фейки и, проведя собственное расследование, обличили иностранных шпионов прямо в чате.

Скриншот, соцсети

ЦИПсО — центры информационно-психологических операций — подразделения Сил специальных операций Украины (до 2014 года были частью разведки ВМС Украины). Их основная «боевая» задача — информационно-психологические диверсии. Считаются одними из самых спорных и скандальных с точки зрения методик работы. Эти центры ответственны за телефонный терроризм, мошенничество с банковскими картами, информационные вбросы, массовые дубли комментариев под популярными постами в социальных сетях.

Каждый из этих центров занимается сбором и анализом информации, которая в дальнейшем используется для дискредитации противника в информационном пространстве и создания позитивного имиджа Украины в мире, а также для подготовки информационно-психологических диверсий.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в результате утреннего налета украинских БПЛА погибли трое жителей Подмосковья. Один из погибших, 37-летний Андрей К. работал в Москве и Подмосковье вахтами. Мужчина был очень трудолюбивым и брался за любую подработку. Дома, в родном городе Родники Ивановской области у него остались бывшая жена Анна* и двое детей, 9-летний сын Ваня* и 7-летняя дочь Кристина* (*все имена изменены), а также сестра и пожилая мама. Андрей усердно трудился, чтобы помогать семье деньгами.