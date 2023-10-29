Москва, 29 октября, 2023, 14:40 — ИА Регнум. В России за подстрекателями в отношении евреев стоит украинский Центр информационно-психологических операций (ЦИПСО), считает военный эксперт Юрий Подоляка.

Евгений Одиноков/РИА Новости Юрий Подоляка

«По моей информации, за подстрекателями, которые сегодня сеют ненависть среди в первую очередь мусульманского населения в отношении евреев стоит украинская ЦИПСа», — написал он в Telegram-канале.

По его словам, ЦИПСО «абсолютно наплевать как на первых, так и на вторых», им главное, чтобы в России «началась внутренняя война, которая бы отвлекла власть от уничтожения нацизма».

«А потому все те, кто сегодня подстрекает к расправам по национальному признаку по сути есть террористы, работающие на киевских нацистов», — добавил он.

Как передавало ИА Регнум, ранее стало известно о том, что несколько сотен человек собрались около гостиницы «Фламинго» в Хасавюрте, потребовав выгнать из неё израильтян. По информации СМИ, вечером 28 октября в Дагестане среди местных жителей прошёл слух о том, что якобы в одну из гостиниц заселились несколько израильтян, которые сбежали от войны к родственникам в Дагестане.

Глава Дагестана Сергей Меликов призвал жителей региона на фоне обострения палестино-израильского конфликта не поддаваться на провокации со стороны вражеских интернет-ресурсов, пресекать любые попытки расколоть российское общество.