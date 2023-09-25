Материалы с тегом «Борис Грызлов»
Грызлов: Москва и Минск обеспокоены судьбой украинских детей на Западе
Россия и Белоруссия крайне обеспокоены проблемами, с которыми сталкиваются украинские семьи в западных странах. Об этом заявил посол России в Белоруссии Борис Грызлов. Он напомнил, что на протяжении несколько месяцев страны Запада раскручивают информационную кампанию, выдвигая против России и...
25 сентября 2023
Грызлов заявил, что в случае атаки на Минск Москва ответит всеми средствами
Москва будет рассматривать нападение третьей стороны на Минск как нападение на Россию, заявил 20 августа российский посол в Белоруссии Борис Грызлов в интервью белорусскому телеканалу СТВ. «Президент России Владимир Владимирович Путин чётко сказал, что в рамках Союзного государства в случае...
20 августа 2023
Грызлов назвал действия Польши подготовкой к агрессии
Недавние шаги властей Польши невозможно классифицировать иначе как подготовку к более масштабным агрессивным действиям. Об этом 22 июля заявил посол России в Белоруссии Борис Грызлов. Он напомнил, что Польша объявила о планах нарастить военное присутствие на границе с Белоруссией и построить там...
22 июля 2023