Минск, 20 марта, 2025, 12:42 — ИА Регнум. Предпосылок «на земле» для размещения Польшей противопехотных мин на границе с РФ и Белоруссией нет. Об этом 20 марта заявил посол РФ в Минске Борис Грызлов.

Сергей Карпухин/ТАСС

Российский дипломат напомнил, что после обмена президента России Владимира Путина с президентом Белоруссии Александром Лукашенко ратификационными грамотами по двустороннему Договору о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства, этот документ вступил в силу.

Грызлов уточнил, что вместе с другими ранее заключенными двусторонними соглашениями этот договор дает РФ и Белоруссии право отвечать на внешние угрозы с применением соразмерных их масштабу сил и средств, с использованием всего имеющегося арсенала.

«На месте руководства Польши я бы не рисковал проверять наши оборонительные возможности на практике», — привел его слова ТАСС.

Посол РФ также указал на то, что Москва не наблюдает предпосылок для установки Варшавой противопехотных мин на границе с Союзным государством, а вопрос о том, как Польша этим хочет повысить свою безопасность, является в большей степени риторическим.

«Никаких предпосылок «на земле» для принятия польскими властями таких решений просто нет. Обстановка на границе Союзного государства с Польшей в принципиальном плане не менялась за все время проведения СВО, потому что с нашей стороны никаких угроз не исходит. Кроме тех, которые порождает прогрессирующая паранойя в рядах руководства Польши и стран Прибалтики», — добавил Грызлов.

Как сообщало ИА Регнум, 19 марта замглавы минобороны Польши Павел Бейда заявил, что Варшава намерена установить до 1 млн противопехотных мин на границах с Белоруссией и Россией. По его утверждению, это якобы станет одним из ключевых элементов линии оборонительных укреплений «Восточный щит».

Ранее, 18 марта, Литва, Польша, Латвия и Эстония сообщили о желании выйти из Конвенции о противопехотных минах (Оттавская конвенция). Утверждалось, что такое решение нужно, чтобы противостоять военным угрозам якобы со стороны России, а также укреплять сдерживающий и оборонный потенциал.

Президент РФ Владимир Путин еще в июне 2024 года назвал бредом заявления, что Россия якобы готовит планы нападения на Европу. Глава государства подчеркивал, что Запад искусственно раздувает антироссийскую истерию для оправдания увеличения военных расходов и гонки вооружений.