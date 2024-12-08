Москва, 8 декабря, 2024, 18:41 — ИА Регнум. Москва и Минск наладили эффективную координацию в сферах внешней и оборонной политики, заявил 8 декабря президент России Владимир Путин в приветствии к участникам торжественного вечера по случаю со дня подписания договора о создании Союзного государства РФ и Белоруссии.

Виктор Толочко/РИА Новости

Обращение главы государства зачитал российский посол РФ в Минске Борис Грызлов.

«Налажена эффективная координация во внешней и оборонной политике, весьма востребованная в нынешних непростых международных условиях, когда Москва и Минск сталкиваются с беспрецедентным внешним давлением», — говорится в обращении Путина.

Как сообщало ИА Регнум, 6 декабря в Минске состоялось заседание Высшего госсовета Союзного государства России и Белоруссии. Мероприятие было приурочено к 25-летию подписания Договора о создании Союзного государства.

В заседании приняли участие Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко. По итогам мероприятия главы государств подписали договор о гарантиях безопасности между Россией и Белоруссией.

На заседании Лукашенко подчеркнул, что Россия и Белоруссия выходят на беспрецедентный уровень стратегического сотрудничества в военной сфере. Он также отметил, что намерение Москвы и Минска заключить договор в сфере безопасности взбудоражило Запад.

Кроме того, Лукашенко попросил Путина разместить в Белоруссии новейшую ракетную систему средней дальности «Орешник». В ответ Путин проинформировал, что это будет возможно сделать во второй половине 2025 года, когда Россия нарастит производство этого вооружения.