Минск, 20 августа, 2023, 21:18 — ИА Регнум. Москва будет рассматривать нападение третьей стороны на Минск как нападение на Россию, заявил 20 августа российский посол в Белоруссии Борис Грызлов в интервью белорусскому телеканалу СТВ.

Алексей Майшев/РИА Новости Посол России в Белоруссии Борис Грызлов

«Президент России Владимир Владимирович Путин чётко сказал, что в рамках Союзного государства в случае нападения на территорию Белоруссии мы будем считать это нападением на Россию», — сказал он.

Он уточнил, что военная доктрина России предполагает в этом случае ответ всеми возможными средствами вооружения.

Как передавало ИА Регнум, министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил 15 августа, что западные страны прямо называют Россию, Китай и их союзников своими стратегическими противниками, а значит, возможность прямого столкновения с НАТО весьма очевидна. Только наличие у России ядерного оружия сдерживает Запад от развязывания полномасштабной войны, отметил министр, подчеркнув, что именно поэтому в Минске считают особенно значимым размещение российского тактического ЯО в Белоруссии.

1 августа президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что размещение на территории страны российского тактического ядерного оружия является фактором сдерживания, и выразил надежду, что применять это оружие не придётся. О размещении российского ЯО в Белоруссии главы государств Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились в марте 2023 года. Позднее Москва направила Минску ракетный комплекс «Искандер», который может нести ядерный снаряд.

Путин отметил, что Россия не передаёт ядерное оружие Белоруссии, а лишь размещает его в республике. В Москве и Минске подчеркнули, что решение о размещении российского ТЯО в Белоруссии — ответ на агрессивные провокации Запада. США и их союзники по НАТО максимально накаляют ситуацию, но размещение ТЯО в Белоруссии и призвано охладить их пыл и остановить дестабилизирующие действия с их стороны, отмечал в беседе с корреспондентом ИА Регнум член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик.