Минск, 10 сентября, 2024, 02:36 — ИА Регнум. Сорвать процесс выборов в России, а также посеять панику в обществе были целями нападения Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Курскую область. Об этом 9 сентября заявил председатель высшего совета «Единой России», посол в Белоруссии Борис Грызлов.

Kremlin.ru Борис Грызлов

«На агрессию и эскалацию российское общество ответило ещё большей сплочённостью и консолидацией вокруг президента. Благодаря стойкости, отваге, воинскому мастерству нашей армии, благодаря мужеству и сплочённости народа России, благодаря политике президента России — враг, который исторически стремится расколоть наше общество и затем страну, не смог реализовать свои задачи», — отметил Грызлов на совместном заседании бюро и президиума партии.

По его словам, партия «Единая Россия» продолжит политику, направленную на укрепление политической системы и экономики. Кандидаты от ЕР на выборах возложили на себя ответственность перед избирателями за решение задач, добавил Грызлов.

Как сообщало ИА Регнум, киевский режим в ходе нападения украинских формирований на Курскую область намеревался атаковать и захватить Курскую АЭС, заявил 6 сентября глава госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв по итогам переговоров с гендиректором Международного агентства по атомной энергии Рафаэлем Гросси. Этого не произошло только благодаря героизму и мужеству российских военных, а также бойцов нацгвардии и атомохраны, подчеркнул Лихачёв.

По данным Минобороны РФ на 9 сентября, с начала вторжения в Курскую область потери ВСУ превысили 11,4 тыс. бойцов. В числе уничтоженной техники 89 танков, 42 боевые машины пехоты, 74 бронетранспортёра, 635 боевых бронированных машины, 371 автомобиль, добавили в ведомстве.