Минск, 6 декабря, 2024, 13:53 — ИА Регнум. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин прибыл в Минск, чтобы принять участие в заседании Высшего Государственного совета Союзного государства. Кадры опубликованы в Telegram-канале правительства России.

ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

В аэропорту Минска главу правительства РФ встретили госсекретарь Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев, посол республики в России Александр Рогожник, замминистра иностранных дел Белоруссии Игорь Назарук и посол России в республике Борис Грызлов.

Заседание в столице Белоруссии приурочено к 25-летию подписания Договора о создании Союзного государства, в нём примут участие президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин.

Планируется, что стороны примут ряд решений по вопросам формирования объединённого рынка электроэнергии, обороны, противодействия незаконному импорту товаров, введения единых правил по защите прав потребителей и комфортных тарифов на услуги связи, сказано в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, ранее лидеры двух стран обсуждали вопросы обеспечения мира и безопасности в регионе на саммите Организации Договора о коллективной безопасности в Астане.

3 декабря Путин принял в Кремле секретаря Союзного государства России и Белоруссии Мезенцева. Встреча прошла в рамках подготовки к заседанию высшего госсовета Союзного государства.

В сентябре глава МИД Белоруссии Максим Рыженков заявил, что на данном заседании Минск планирует подписать с Москвой межгосударственный договор о гарантиях безопасности, где будет заложен принцип использования обычного и ядерного вооружения. Министр добавил, что Белоруссия значительно укрепила двусторонние отношения с Россией как на двусторонней основе, так и в рамках Союзного государства.