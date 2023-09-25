Москва, 25 сентября, 2023, 18:23 — ИА Регнум. Россия и Белоруссия крайне обеспокоены проблемами, с которыми сталкиваются украинские семьи в западных странах. Об этом заявил посол России в Белоруссии Борис Грызлов.

ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Он напомнил, что на протяжении несколько месяцев страны Запада раскручивают информационную кампанию, выдвигая против России и Белоруссии бездоказательные обвинения в якобы насильственной депортации детей с Украины.

Грызлов уточнил, что Россия и Белоруссия ведут колоссальную работу по воссоединению семей, защите и оказанию необходимой помощи детям, которые пострадали от действий киевского режима.

«Мы вовсе не собираемся злорадствовать над проблемами, с которыми украинцы столкнулись в западных странах. Напротив, мы крайне обеспокоены сложившейся ситуацией», — приводит ТАСС его слова.

Посол подчеркнул, что каждый случай разъединения семей является человеческой трагедией, в которой страдают, прежде всего, ни в чём не повинные дети.

Как передавало ИА Регнум, в июле президент России Владимир Путин заявил, что Киев намеренно раздул историю с якобы похищением Россией украинских детей. Он пояснил, что на самом деле действия российской стороны направлены на их спасение. Глава государства добавил, что, в случае, если у ребёнка остались родственники на Украине, он может совершенно спокойно вернуться на родину.

В июне на встрече с лидерами африканских государств в Санкт-Петербурге Путин заявил, что Россия проводила эвакуацию украинских детей из зоны СВО, чтобы обеспечить безопасность их жизни и здоровья.

Также уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила в начале апреля, что украинские власти не направляли запросов в Россию с требованием вернуть украинских детей, эвакуированных из зоны проведения спецоперации. Она добавила, что Москва передала в Международный комитет Красного Креста данные об эвакуированных детях для воссоединения их с родителями.