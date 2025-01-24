Минск, 24 января, 2025, 12:36 — ИА Регнум. Украинские и западные спецслужбы координируют действия белорусских экстремистов. Об этом 24 января заявил журналистам посол России в Минске Борис Грызлов.

Виктор Толочко/Sputnik/РИА Новости

«Мы знаем, что так называемые оппозиционеры, а в действительности экстремисты, плотно взаимодействуют с украинскими и западными спецслужбами, координируют с ними свои действия», — сказал он.

По мнению посла, Запад хочет осуществить провокацию в период президентских выборов в Белоруссии, прежде всего руками беглых оппозиционеров, укрывшихся в Польше, Латвии и Литве.

Он также рассказал, что считает интерес западных стран к электоральным процессам в РФ и Белоруссии «нездоровым».

«Было бы удивительно, если бы наши общие противники не планировали (в период выборов) каких-то провокационных действий», — добавил Грызлов.

Основной день голосования на президентских выборах в Белоруссии назначен на 26 января, с 21 января идёт досрочное голосование. Центральная избирательная комиссия зарегистрировала пять кандидатов: действующего президента Александра Лукашенко, лидера Либерально-демократической партии Олега Гайдукевича, лидера Республиканской партии труда и справедливости Александра Хижняка, первого секретаря ЦК Коммунистической партии Сергея Сыранкова и экс-кандидата на предыдущих выборах Анну Канопацкую.

Как передавало ИА Регнум, 21 января Лукашенко заявил, что сбежавшие в Литву националисты из Белоруссии планируют оккупировать часть земли республики и создать анклав «Беларусь 2». По его словам, с некоторыми националистами, покинувшими страну, уже не справляются соседние страны, в особенности Литва и Польша.

16 января госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил, что страны Запада намерены с помощью сбежавших белорусских экстремистов захватить приграничные районы страны, чтоб ввести туда «миротворческие» силы.

21 ноября государственный белорусский телеканал ОНТ сообщил, что польские спецслужбы готовят боевиков из числа белорусской оппозиции, чтобы напасть на республику. Отмечается, что иностранные спецслужбы активно создают боевые отряды, которым поставляют оружие и снаряжение из Киева.