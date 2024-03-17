Брест, Белоруссия, 17 марта, 2024, 12:16 — ИА Регнум. Генеральное консульство России в Бресте, где идёт голосование на выборах президента, получило предупреждение о минировании, заявил 17 марта журналистам российский посол в Белоруссии Борис Грызлов.

ТАСС/ang Chenglin/Xinhua via ZUMA Wire

По его словам, была проведена проверка, угроза оказалась ложной.

«Та обстановка, в которой проходят выборы, исключительно сложная. Мы видим, что озлобленная свора злопыхателей из недружественных стран пытается сорвать выборы, дестабилизировать обстановку», — отметил Грызлов, слова которого передаёт ТАСС.

Несмотря на это, добавил посол, граждане РФ приходят на участки.

«Ответ наших граждан — это максимальная явка на избирательных участках», — подчеркнул он.

Как передавало ИА Регнум, 17 марта избирательные участки для голосования на выборах президента России открыли в Южной Корее, Китае, Японии, Австралии и Новой Зеландии. О начале голосования сообщили в посольствах РФ.

Всего за пределами России организовали 295 избирательных участков в 144 иностранных государствах. Семь участков открыты на территории города Байконура в Казахстане.

Ранее официальных представитель МИД России Мария Захарова во время своей лекции на выставке-форуме «Россия» объяснила очный формат голосования на выборах президента за рубежом. По её словам, российское руководство изначально было осведомлено о том, что Запад попытается воспрепятствовать онлайн-голосованию на выборах президента за рубежом, поэтому был организован очный формат.

Всем гражданам России, находящимся за рубежом, вне зависимости от их взглядов, предоставлена возможность проголосовать на выборах президента. Захарова отметила, что некоторые страны, в особенности страны Прибалтики, пытаются препятствовать волеизъявлению российских граждан.

17 марта завершается голосование на трёхдневных выборах президента России. К концу второго дня свой гражданский долг исполнили более половины россиян. Избирательные участки в стране закроются в 20:00 по местному времени, а первые предварительные итоги станут известны после 21:00 мск. Результаты онлайн-голосования станут известны между 22:00 и 23:00 мск.

За рубежом досрочно проголосовал 62 791 избиратель в 41 стране.