Материалы с тегом «Артём Усс»
Артём Усс опроверг домыслы о покупке услуг для побега из Италии
Сын экс-губернатора Красноярского края Александра Усса Артём заявил, что ни он, ни его семья не причастны к покупке услуг, давших ему возможность побега из Италии, где он в Милане находился под домашним арестом. Сам побег стал для него «внезапным». «Заявления о том, что «услуги по побегу» были...
новость часа
15 февраля 2024
Усс-младший прокомментировал объявленное США вознаграждение за его поимку
Сын бывшего губернатора Красноярского края Артём Усс, комментируя объявленное в США вознаграждение за данные о его местонахождении, заявил, что его преследование политически мотивированно со стороны американских властей. «Вчера стало известно об объявленном США вознаграждении за информацию, которая...
6 декабря 2023
В Италии пытаются арестовать тех, кто помог сбежать Артёму Уссу
В Италии карабинеры ведут операцию по аресту шести человек, которые помогли бежать из-под домашнего ареста и покинуть страну российскому бизнесмену Артёму Уссу — сыну бывшего губернатора Красноярского края Александра Усса. По сообщению «РИА Новости» из заявления миланской прокуратуры, Усса и его...
6 декабря 2023
США пообещали $7 млн за информацию о нахождении Усса-младшего
Власти США заявили о готовности выплатить до 7 млн долларов за данные о российском бизнесмене Артёме Уссе, сыне бывшего губернатора Красноярского края Александра Усса, сообщил 5 декабря руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер, слова которого приводятся на сайте Госдепа. «Сегодня...
5 декабря 2023
СМИ: у США нет доказательств причастности спецслужб РФ к побегу Усса
У США нет доказательств причастности спецслужб России к побегу российского бизнесмена Артёма Усса из-под домашнего ареста в Италии. Об этом 10 мая написала газета Corriere della Sera, ссылаясь на представителя разведки США. «Пока что мы не видели никаких признаков того, что российские спецслужбы...
10 мая 2023
Госдеп США: Москва грубо нарушила суверенитет Италии из-за побега Усса
В американском Госдепе считают историю с побегом из-под домашнего ареста в Милане сына бывшего губернатора Красноярского края, предпринимателя Артёма Усса «грубым нарушением» Москвой итальянского суверенитета. Об этом 30 апреля сообщает газета Corriere della Sera. Правоохранительные органы Италии...
30 апреля 2023
Власти Италии заморозили активы сына экс-губернатора Усса
Итальянское министерство экономики и финансов заморозило активы сына бывшего губернатора Красноярского края Александра Усса Артёма Усса, сбежавшего из-под домашнего ареста в Италии и вернувшегося в Россию, сообщила газета Corriere della Sera. Так, под блокировку попали 40% капитала компании Luxury...
22 апреля 2023
Министр юстиции Италии: Артёма Усса арестовали по наводке США
США в октябре 2022 года предупредили пограничные службы Италии о возможности нахождения на территории страны российского предпринимателя Артёма Усса, которого американская сторона объявила в международный розыск и предъявила ему обвинения. Об этом 20 апреля заявил итальянский министр юстиции Карло...
20 апреля 2023
В пресс-службе Усса назвали слухами сообщения о его скорой отставке
В пресс-службе губернатора Красноярского края Александра Усса назвали слухами сообщения некоторых СМИ о его скорой отставке. Ранее о таком развитии событий изданию РБК сообщили несколько близких источников. Отмечалось, что на посту его может заменить замминистра финансов Михаил Котюков. Также в...
20 апреля 2023
В Италии сообщили о побеге шести человек, выдачи которых требовали США
За последние три года в Италии из-под домашнего ареста сбежали шесть человек, экстрадиции которых требовали США. Об этом 15 апреля пишет Corriere della Sera. Издание ссылается на письмо американских представителей с предупреждением о возможности побега российского бизнесмена Артёма Усса. Отмечается...
15 апреля 2023