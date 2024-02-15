Москва, 15 февраля, 2024, 04:52 — ИА Регнум. Сын экс-губернатора Красноярского края Александра Усса Артём заявил, что ни он, ни его семья не причастны к покупке услуг, давших ему возможность побега из Италии, где он в Милане находился под домашним арестом. Сам побег стал для него «внезапным».

(сс) Артем Усс Артем Усс

«Заявления о том, что «услуги по побегу» были якобы оплачены мной или моими родственниками, просто смехотворны», — сказал Усс-младший.

При этом, он не назвал настоящих организаторов его побега, сказав, что в СМИ уже много об этом говорили.

По признанию Артёма Усса, он не ожидал побега и в это время готовился к многолетним судебным разбирательствам.

«Я бизнесмен, а не герой «бондианы», — сказал Усс РБК.

Как сообщало ИА Регнум, власти США заявили о готовности выплатить до 7 млн долларов за данные об Артёме Уссе.

Усса-младшего обвиняют в уклонении от санкций и отмывании денег, в контрабанде нефти венесуэльской компании и передаче продукции двойного назначения.

Он был задержан итальянскими властями 17 октября 2022 года в аэропорту Милана по запросу США, ему была изменена мера пресечения с содержания под стражей на домашний арест. 21 марта суд в Милане принял решение об экстрадиции Усса в США, а 23 марта стало известно об его исчезновении.

СМИ писали, что ему могла посодействовать преступная группировка из Сербии. Якобы в ходе побега он как минимум один раз сменил автомобиль, а также пересёк границы нескольких стран. Так ему удалось попасть в Сербию, откуда он вылетел в Москву.