СМИ: у США нет доказательств причастности спецслужб РФ к побегу Усса
Corriere della Sera: у США нет доказательств причастности спецслужб России к побегу Усса
Вашингтон, 10 мая, 2023, 10:15 — ИА Регнум. У США нет доказательств причастности спецслужб России к побегу российского бизнесмена Артёма Усса из-под домашнего ареста в Италии. Об этом 10 мая написала газета Corriere della Sera, ссылаясь на представителя разведки США.
«Пока что мы не видели никаких признаков того, что российские спецслужбы помогли Артёму Уссу покинуть Италию», — приводит издание слова собеседника.
Отмечается, что сотрудники прокуратуры Милана в рамках расследования побега направили запросы в Словению, Сербию и Германию, в частности по поводу номерных знаков автомашины и возможного участия от четырех до пяти человек при сопровождении Усса.
Как передавало ИА REGNUM, Госдепе США считают историю с побегом из-под домашнего ареста в Милане сына бывшего губернатора Красноярского края, предпринимателя Артёма Усса «грубым нарушением» Москвой итальянского суверенитета.
Правоохранительные органы Италии задержали Артёма Усса 17 октября в миланском международном аэропорту Мальпенса. Он собирался вылететь в Турцию. Его арестовали по запросу американских властей, которые объявили его в международный розыск по обвинению в уклонении от санкций и отмывании денег.
21 марта суд в Милане принял решение об экстрадиции Усса в США, а 23 марта появилась информация о его исчезновении.