Вашингтон, 10 мая, 2023, 10:15 — ИА Регнум. У США нет доказательств причастности спецслужб России к побегу российского бизнесмена Артёма Усса из-под домашнего ареста в Италии. Об этом 10 мая написала газета Corriere della Sera, ссылаясь на представителя разведки США.

(сс) Артем Усс Артем Усс

«Пока что мы не видели никаких признаков того, что российские спецслужбы помогли Артёму Уссу покинуть Италию», — приводит издание слова собеседника.

Отмечается, что сотрудники прокуратуры Милана в рамках расследования побега направили запросы в Словению, Сербию и Германию, в частности по поводу номерных знаков автомашины и возможного участия от четырех до пяти человек при сопровождении Усса.

Как передавало ИА REGNUM, Госдепе США считают историю с побегом из-под домашнего ареста в Милане сына бывшего губернатора Красноярского края, предпринимателя Артёма Усса «грубым нарушением» Москвой итальянского суверенитета.

Правоохранительные органы Италии задержали Артёма Усса 17 октября в миланском международном аэропорту Мальпенса. Он собирался вылететь в Турцию. Его арестовали по запросу американских властей, которые объявили его в международный розыск по обвинению в уклонении от санкций и отмывании денег.

21 марта суд в Милане принял решение об экстрадиции Усса в США, а 23 марта появилась информация о его исчезновении.