Рим, 22 апреля, 2023, 01:50 — ИА Регнум. Итальянское министерство экономики и финансов заморозило активы сына бывшего губернатора Красноярского края Александра Усса Артёма Усса, сбежавшего из-под домашнего ареста в Италии и вернувшегося в Россию, сообщила газета Corriere della Sera.

Иван Шилов ИА REGNUM Италия

Так, под блокировку попали 40% капитала компании Luxury Sardinia, которой владеет Усс-младший. В регистрационных документах говорится, что она зарегистрирована в провинции Сассари (остров Сардиния) и действует в сфере строительства.

Кроме того, ограничения коснулись небольшой виллы под Миланом, где сын экс-губернатора находился под домашним арестом, а также денежных средств в размере 160 тысяч евро, лежащих на счету в одном из итальянских банков.

Как сообщало ИА REGNUM, правоохранительные органы Италии задержали Артёма Усса 17 октября в миланском международном аэропорту Мальпенса. Он собирался вылететь в Турцию.

Усса арестовали по запросу американских властей, которые объявили его в международный розыск по обвинению в уклонении от санкций и отмывании денег. 21 марта суд в Милане принял решение об экстрадиции сына экс-губернатора в США, а 23 марта стало известно, что арестованный скрылся в неизвестном направлении.