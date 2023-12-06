Москва, 6 декабря, 2023, 20:10 — ИА Регнум. Сын бывшего губернатора Красноярского края Артём Усс, комментируя объявленное в США вознаграждение за данные о его местонахождении, заявил, что его преследование политически мотивированно со стороны американских властей.

Соцсети Артём Усс

«Вчера стало известно об объявленном США вознаграждении за информацию, которая позволит меня задержать или признать меня виновным в инкриминируемых деяниях. К сожалению для общественности, это вознаграждение не будет никем получено, так как не существует в природе фактов, подтверждающих мою виновность», — говорится в поступившем в РБК комментарии Усса-младшего.

Он сообщил, что с апреля 2023 года находится в России и 4 апреля был на допросе по вызову следователя по уголовному делу, в связи с которым Россия требовала его экстрадиции.

Позднее, по словам Усса, кассационный суд Рима отказался рассматривать его жалобу на решение об выдаче США, так как судом был получен официальный ответ, что Усс находится на территории России.

По словам Усса, правоохранительные органы США с апреля 2023 года, будучи осведомлёнными о месте его нахождения, не предприняли каких-либо попыток продолжить уголовное преследование либо получить пояснения.

Как передавало ИА Регнум, власти США ранее заявили о готовности выплатить до 7 млн долларов за любые данные об Уссе.

Сын бывшего красноярского губернатора был задержан 17 октября 2022 года в миланском аэропорту Мальпенса по запросу США, которые обвиняют его в уклонении от санкций и отмывании денег, в контрабанде нефти венесуэльской компании и передаче продукции двойного назначения. Сначала Усс находился под стражей, позже эту меру пресечения поменяли на домашний арест.

Суд в Милане 21 марта принял решение об экстрадиции Усса в США, а 23 марта стало известно об исчезновении россиянина. Усс бежал из-под домашнего ареста, сломав электронный браслет.

Кроме того, сообщалось, что в побеге Уссу якобы могла посодействовать преступная группировка из Сербии, которая помогла ему бежать на пароме. По этим данным, он пересёк границы нескольких стран, так ему удалось попасть в Сербию, откуда он вылетел в Москву.

Итальянские СМИ сообщили 6 декабря, что в Италии и Хорватии арестовали двух подозреваемых в организации побега Усса. Правоохранительными органами Италии и Хорватии были задержаны граждане боснийского происхождения, отец и сын Владимир и Борис Йованчичи.

В России Артём Усс явился в полицию и дал показания. Ему смягчили меру пресечения с заочного ареста на подписку о невыезде.