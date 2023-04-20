Красноярск, 20 апреля, 2023, 16:18 — ИА Регнум. В пресс-службе губернатора Красноярского края Александра Усса назвали слухами сообщения некоторых СМИ о его скорой отставке. Ранее о таком развитии событий изданию РБК сообщили несколько близких источников.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Усс

Отмечалось, что на посту его может заменить замминистра финансов Михаил Котюков. Также в числе возможных кандидатов на замену Уссу якобы числится старший вице-спикер Совета Федерации Андрей Яцкин.

В пресс-службе губернатора информацию комментировать не стали.

«Слухи не комментируем. Призываем пользоваться официальной информацией», — заявили РИА Новости в пресс-службе.

Александр Усс был избран губернатором Красноярского края в 2018 году, набрав на выборах 60,2% голосов. Ранее политический деятель в период с 1998 по 2002 годы входил в состав Совета Федерации.