Москва, 5 декабря, 2023, 19:44 — ИА Регнум. Власти США заявили о готовности выплатить до 7 млн долларов за данные о российском бизнесмене Артёме Уссе, сыне бывшего губернатора Красноярского края Александра Усса, сообщил 5 декабря руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер, слова которого приводятся на сайте Госдепа.

Личная страница Артема Усса в соцсетях Артём Усс

«Сегодня госдепартамент объявляет о вознаграждении в рамках программы вознаграждения по борьбе с транснациональной организованной преступностью в размере до семи миллионов долларов для гражданина России Артема Александровича Усса», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, американские власти обвиняют Усса-младшего в уклонении от санкций и отмывании денег, в контрабанде нефти венесуэльской компании и передаче продукции двойного назначения. Он был задержан итальянскими властями 17 октября 2022 года в аэропорту Милана Мальпенса по запросу США, из которого он вылетал в Турцию, после чего ему была изменена мера пресечения с содержания под стражей на домашний арест. 21 марта суд в Милане принял решение об экстрадиции Усса в США, а 23 марта стало известно об исчезновении россиянина.

Сообщалось, что ему могла посодействовать преступная группировка из Сербии, которая помогла Уссу бежать на пароме. В ходе побега он как минимум один раз сменил автомобиль, а также пересёк границы нескольких стран. Так ему удалось попасть в Сербию, откуда он вылетел в Москву.

Газета la Repubblica со ссылкой на материалы расследования написала, что США предупреждали Италию о риске бегства сына экс-главы Красноярского края из-под домашнего ареста в Милане. При этом итальянской стороной никаких чрезвычайных мер принято не было.

Представитель американской разведки позднее уточнил, что у США нет доказательств причастности спецслужб России к побегу Усса.