Рим, 15 апреля, 2023, 14:55 — ИА Регнум. За последние три года в Италии из-под домашнего ареста сбежали шесть человек, экстрадиции которых требовали США. Об этом 15 апреля пишет Corriere della Sera.

Иван Шилов ИА REGNUM Италия

Издание ссылается на письмо американских представителей с предупреждением о возможности побега российского бизнесмена Артёма Усса.

Отмечается, что из-под ареста сбежала гражданка Испании, дело которой об экстрадиции рассматривали во Флоренции. Также упоминаются грек, сбежавший в Венеции, немец в Тренто, швейцарка и нигериец в Милане, а также американец, чьё дело разбирали в Генуе.

Ранее газета La Repubblica написала, что США предупреждали Италию о риске побега Артёма Усса.

Как сообщало ИА REGNUM, Артём Усс, сын главы Красноярского края Александра Усса, бежал из-под домашнего ареста в Милане, сломав электронный браслет. Это произошло после того, как итальянский суд принял решение экстрадировать предпринимателя в США, где ему грозит тюремный срок.

В России Артём Усс, находящийся под следствием, явился в полицию и дал показания. Ему смягчили меру пресечения: заочный арест был заменён на подписку о невыезде.

В конце октября 2022 года Мещанский суд Москвы заочно арестовал Артёма Усса по обвинению в отмывании денег в особо крупном размере в составе организованной группы. Бизнесмена объявили в розыск. Сам Усс-младший просил, чтобы его экстрадировали в Россию.