Рим, 6 декабря, 2023, 00:43 — ИА Регнум. В Италии карабинеры ведут операцию по аресту шести человек, которые помогли бежать из-под домашнего ареста и покинуть страну российскому бизнесмену Артёму Уссу — сына бывшего губернатора Красноярского края Александра Усса.

(сс) Артем Усс Артем Усс

По сообщению «РИА Новости» из заявления миланской прокуратуры, Усса и его подельников ищут на территории соседней с Миланом провинции Брешия, а также в Словении и Хорватии.

Получены ордера на заключения под стражу в отношении одного итальянца боснийского происхождения и пяти иностранцев, выслеженных за рубежом.

В отношении фигурантов выдвинуты обвинения в организации и совершении побега Артёма Усса, где отягчающим обстоятельством стал транснациональный характер преступления.

Установлено, что Усс покинул Италию через границу со Словенией, воспользовавшись четырьмя автомобилями. Удалось выявить сеть сообщников различных национальностей, в отношении которых до сих пор продолжаются следственные действия.

Обвиняемые являются сербами, боснийцами и словенцами по национальности. Непосредственное участие в перемещении российского предпринимателя приняли пятеро из них.

Как сообщало ИА Регнум, власти США заявили о готовности выплатить до 7 млн долларов за данные о бизнесмене Артёме Уссе, сообщил 5 декабря руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер.

Усса-младшего обвиняют в уклонении от санкций и отмывании денег, в контрабанде нефти венесуэльской компании и передаче продукции двойного назначения. Он был задержан итальянскими властями 17 октября 2022 года в аэропорту Милана Мальпенса по запросу США, из которого он вылетал в Турцию, после чего ему была изменена мера пресечения с содержания под стражей на домашний арест. 21 марта суд в Милане принял решение об экстрадиции Усса в США, а 23 марта стало известно об исчезновении россиянина. Артём Усс бежал из-под домашнего ареста в Милане, сломав электронный браслет.

Сообщалось, что ему могла посодействовать преступная группировка из Сербии, которая помогла Уссу бежать на пароме. Он пересёк границы нескольких стран. Так ему удалось попасть в Сербию, откуда он вылетел в Москву.

В России Артём Усс явился в полицию и дал показания. Ему смягчили меру пресечения: заочный арест был заменён на подписку о невыезде.

В конце октября 2022 года Мещанский суд Москвы заочно арестовал Артёма Усса по обвинению в отмывании денег в особо крупном размере в составе организованной группы. Бизнесмена объявили в розыск. Сам Усс-младший просил, чтобы его экстрадировали в Россию.