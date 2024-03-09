Материалы с тегом «Аборты»
Макрон закрепил в конституции право женщин на аборты
Президент Франции Эммануэль Макрон подписал закон, закрепляющий в Конституции право женщин на аборт. Документ 9 марта опубликовали в официальном журнале Пятой республики. «Право женщин свободно прибегнуть к добровольному прерыванию беременности гарантировано законом», — говорится в добавленной в...
9 марта 2024
«Давно не было амнистии». Глава СПЧ поделился планами Совета на 2024 год
Совет по правам человека при президенте России выступил за создание единого органа в сфере миграции, за индексацию пенсий работающим пенсионерам и за амнистию в 2024 году. Этими соображениями поделился с журналистами глава СПЧ Валерий Фадеев на пресс-завтраке 26 декабря. «Президент на встрече с...
26 декабря 2023
Глава СПЧ Фадеев выступил против запрета абортов
Глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев считает, что полный запрет абортов не приведёт к повышению рождаемости, передал корреспондент ИА Регнум. «Проще запретить. Это ошибочное решение. А если начать искать и найти реальные причины, глядишь и программа может появиться с...
26 декабря 2023
«Итоги года с Владимиром Путиным». Главное
Совмещённая пресс-конференция и прямая линяя президента России Владимира Путина «Итоги года» состоялась 14 декабря и продлилась 4 часа и 4 минуты. В ходе мероприятия российский лидер ответил на 67 вопрос, среди которых 26 были заданы гражданами, а 33 вопроса задали журналисты разных СМИ. Президенту...
14 декабря 2023
В Госдуму внесли законопроект о запрете абортов в частных клиниках
Нижегородские депутаты внесли в Госдуму законопроект, разрешающий делать аборты только в государственных клиниках. Соответствующий документ разместили в электронной базе нижней палаты парламента. Депутаты предложили внести в часть 1 статьи 56 Федерального закона от 21 ноября 2011 года «Об основах...
13 декабря 2023
В Курской области запретили склонять женщин к абортам
Курская областная дума приняла закон, ранее внесённый губернатором региона Романом Старовойтом, о запрете склонять женщин к абортам. Об этом сообщили в думе 8 декабря. «Депутаты высказали множество предложений по комплексному решению проблемы демографии, над которыми, по их мнению, необходимо...
8 декабря 2023
Врач счёл опасной идею ГД снизить разрешённый срок прерывания беременности
Если в России сократят сроки, при которых возможно прерывание беременности, то это приведёт исключительно к негативным последствиям, считает профессор, доктор медицинских наук Павел Воробьёв. Об этом он заявил 6 декабря корреспонденту ИА Регнум. Ранее появилась информация, что весной 2024 года в...
6 декабря 2023
Проект закона о запрете абортов в частных клиниках внесут в Госдуму весной
В России частным клиникам могут законодательно запретить проводить аборты, сообщает «РИА Новости», ссылаясь на источник. По данным агентства, в настоящее время проект закона о выводе абортов из услуг частных клиник находится в разработке. Планируется также сократить срок, при котором возможно...
6 декабря 2023
Матвиенко заявила, что Россия не пойдёт по пути запрета абортов
Государство не будет запрещать аборты в России и вводить за их совершение уголовную ответственность, поскольку это не поможет решить проблему, заявила 4 декабря спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. «Никакие запреты, никакая кампанейщина, никакое давление, никакая криминализация...
4 декабря 2023
Власти Калининградской области ввели штрафы за склонение женщин к абортам
Депутаты Законодательного собрания Калининградской области 22 ноября одобрили проект регионального закона о введении административной ответственности, в том числе штрафов в размере до 50 тыс. рублей, за склонение женщин к абортам. «Депутаты Законодательного собрания Калининградской области на...
22 ноября 2023
Решение лежит на поверхности. Почему они не рожают
1. Каждый раз, когда я читаю очередную инициативу по увеличению рождаемости в нашей стране, мне хочется отбить себе лицо фейспалмами. Когда я читаю отзывы на эти инициативы — мне кажется, что я попала в сериал «Рассказ служанки». Начну с того, что я бы сразу разделила проблемы абортов и рождаемости...
20 ноября 2023
Демограф объяснил сильно разнящиеся цифры по количеству абортов в России
Историк и демограф Андрей Коротаев в беседе с ИА Регнум прокомментировал споры о количестве абортов, совершаемых в России. Так, одни общественники и политики утверждали, что число прерываний беременности движется к пугающей цифре в 1,5 млн в год, в связи с чем настаивали на законодательном запрете...
17 ноября 2023
Компромисс невозможен. В вопросе абортов может быть только две позиции
Отношение к абортам — тест на традиционность общества. Да, именно тест и именно на традиционность. Конечно, не только этот показатель имеет значение. Но он самый четкий и однозначный. Потому что, к примеру, теорию и практику ЛГБТ можно отрицать не только исходя из информации, которой с нами делится...
14 ноября 2023
Запрет на склонение к абортам: кто окажется вне закона
Появление на законодательном уровне запрета на склонение к абортам проведёт тонкую грань между противозаконными действиями и рекомендациями специалистов и близких, заявила в беседе с ИА Регнум юрист Людмила Айвар. Ранее глава Русской православной церкви (РПЦ) патриарх Московский и всея Руси Кирилл...
12 ноября 2023
Патриарх Кирилл призвал запретить по всей России склонение женщин к аборту
Инициативу о запрете склонять женщин к аборту следует поддержать всем российским регионам, а также на федеральном уровне. Об этом патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил 12 ноября на открытии XI Общецерковного съезда по социальному служению. Предстоятель РПЦ одобрил принятие в Мордовии закона...
12 ноября 2023
Частные клиники ещё одного региона России отказались от проведения абортов
Курская область стала вторым регионом России, в котором частные клиники отказались от проведения абортов. Об этом сообщил заместитель губернатора региона Андрей Белостоцкий на круглом столе в областном перинатальном центре. «Мы — второй субъект Российской Федерации, где коммерческие организации...
10 ноября 2023
Частные клиники Крыма отказались от проведения абортов
Частные клиники Крыма официально уведомили региональный минздрав о добровольном отказе от проведения абортов. Об этом 9 ноября сообщил министр здравоохранения Крыма Константин Скорупский. Он отметил, что руководителям коммерческих клиник было предложено внести вклад в улучшение демографической...
9 ноября 2023
«Сегодня один муж, завтра — другой». В Думе снова хотят ограничить аборты
Депутат Госдумы от «Единой России», член комитета по охране здоровья Вероника Власова предложила: искусственное прерывание беременности следует проводить при согласии не только матери, но и отца, если брак зарегистрирован. Поправки необходимо будет внести в закон «Об основах охраны здоровья»...
1 ноября 2023