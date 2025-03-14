Москва, 15 марта, 2025, 01:23 — ИА Регнум. Перечень медицинских показаний для искусственного прерывания беременности предложил обновить Минздрав России. Соответствующий проект приказа опубликовали на портале нормативных правовых актов.

ИА Регнум Больница

Отмечается, что документ направлен на актуализацию приказа 2007 года. Проектом учтены достижения современной медицины, в том числе развитие методов диагностики, лечения и профилактики заболеваний, обновление клинических рекомендаций.

Также документ содержит уточнённый список состояний и заболеваний, при которых разрешается прерывание беременности по медицинским причинам. В нем в том числе есть угроза жизни матери, наличие устойчивых (постоянных и некупируемых) нарушений функции органов и систем, поражение жизненно важных органов, резистентность к любым видам проводимой терапии.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале Минздрав объявил о снижении числа абортов в России. За последние десять лет количество прерываний беременности в стране сократилось более чем в 3,5 раза, что создаёт определённые резервы для дальнейшего повышения рождаемости, указали в ведомстве. В Минздраве ожидают увеличение числа циклов экстракорпорального оплодотворения.

Президент России Владимир Путин назвал острой проблему абортов. Он подчеркнул, что необходимо бороться не с абортами, а улучшать социальную защищённость семей с детьми.