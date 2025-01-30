Вашингтон, 30 января, 2025, 15:24 — ИА Регнум. Проповедника Англиканской католической церкви Кэлвина Робинсона лишили лицензии за жест, похожий на нацистское приветствие, показанный в ходе саммита против абортов в Вашингтоне. Об этом сообщила 30 января газета The Sun.

Кадр из видео

Выступая на саммите 24 января, Робинсон заявил, что только Америка «борется за жизнь» на фоне обрушения «старого мира». Он сказал, что его сердце болит за собравшихся, после чего ударил себя в грудь и вскинул руку в жесте, напоминающем римский салют, который использовали нацисты.

Всего за несколько дней до этого предприниматель Илон Маск, выступая на параде после инаугурации президента США Дональда Трампа, показал подобный жест, что вызвало большой резонанс. В этот момент бизнесмен говорил о безопасности в городах, безопасных границах и разумных государственных расходах, и заявил собравшимся, что его сердце с ними.

Священник Робинсон признался в соцсети X, что после выступления получил сотни «неприятных» звонков и сообщений. Он заверил, что не является нацистом, и добавил, что «люди видят то, что они хотят видеть».

Представитель Англиканской католической церкви (ACC) предположил, что Робинсон «пытался заслужить расположение определённых элементов американского политического правого крыла». Он сообщил, что лицензия священника отозвана.

«Он больше не служит священником в ACC», — констатировал представитель религиозной организации.

Как сообщало ИА Регнум, Илон Маск заявил, что после своего жеста подвергся критике сторонников Демократической партии США из-за того, что перешёл в лагерь республиканцев. Пользователи интернета не смогли прийти к единому мнению по поводу жеста Маска. Часть из них сочла, что это не отсылка к нацистскому приветствию, а «салют Беллами», который до 1942 года применялся во время клятвы верности флагу США.