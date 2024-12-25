Тверь, 25 декабря, 2024, 18:59 — ИА Регнум. Губернатор Тверской области Игорь Руденя провел сегодня, 25 декабря, пресс-конференцию по итогам 2024 года. Среди тем, с которых она началась были важные демографические решения в Год семьи, экономическое развитие Верхневолжья.

Пресс-служба правительства Тверской области Глава Тверской области рассказал о демографической политике в 2024 году

«Мы претворяем в жизнь наш слоган «Большая семья — тверская традиция».Количество многодетных семей у нас увеличилось в несколько раз. Именно многодетные семьи дадут нам возможность выйти на новый уровень развития. И очень важно, чтобы у наших жителей было стремление создавать большие семьи», — подчеркнул Игорь Руденя.

Сегодня в регионе — более 16 тысяч многодетных семей. Губернатор рассказал о целом ряде новых решений в демографии. В частности, с 1 до 1,5 млн рублей увеличен номинал сертификата на обеспечение автотранспортом многодетных семей, расширен перечень автотранспорта для приобретения и, соответственно, выросло число получателей — в 2024 году это 120 семей. Также расширено предоставление регионального материнского капитала — теперь он выдается при рождении четвертого и каждого последующего ребенка. Сняты возрастные ограничения для семей с детьми по получению поддержки в случае покупки жилья в ипотеку.

В 2024-м начал действовать региональный закон, запрещающий склонение к искусственному прерыванию беременности. Совместно с фондом «Женщины за жизнь» запущена специальная программа по работе с беременными женщинами. В Год семьи проведено свыше 120 различных мероприятий, в том числе посвященных решению задач в демографии и нацеленных на популяризацию семьи, многодетности, ответственного родительства.

Игорь Руденя также рассказал о проработке вопроса о поощрении супругов, проживших в браке долгие годы и демонстрирующих пример крепких семей.