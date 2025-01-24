Жительница Ногинска, которая в декабре прошлого года искусственно вызвала роды и привезла в больницу двоих мёртвых недоношенных младенцев, избежала наказания и продолжает спокойно жить.

Иван Шилов ИА Регнум

«Я нахожусь дома. Мне не хотелось бы об этом разговаривать, у меня спокойная жизнь, у меня всё хорошо. Я хотела бы эту историю забыть», — рассказала 35-летняя женщина журналистам ИА Регнум уже в середине января.

Наше издание подробно описывало эту историю. Вкратце напомним: поначалу женщина уверяла врачей, что у неё случился выкидыш. Но быстро выяснилось, что аборт она сделала сама, тщательно всё спланировав и рассчитав. Находясь на 21-й неделе беременности, сняла квартиру, приняла медицинские препараты и искусственно вызвала роды. После чего взяла тела младенцев, села в такси и поехала в больницу. У неё хватило совести, то есть наглости, обратиться за медпомощью.

На вопрос, почему она сделала аборт, жительница Ногинска ответила: дети были не от мужа (с супругом у них ещё трое несовершеннолетних детей).

После случившегося полиция начала проверку по статье 105 УК РФ «Убийство». Но опрошенные ИА Регнум эксперты предупреждали: тщательно всё спланировавшая и фактически убившая двоих детей женщина, скорее всего, избежит наказания. Её могли привлечь за убийство, если бы дети сделали первый вдох, но, по действующему законодательству, плод в утробе не является человеком. Не распространяется на жительницу Ногинска и статья 123 УК РФ «Незаконное проведение искусственного прерывания беременности» — наказание по ней грозит только врачам.

Прогнозы оправдались. Женщина спокойно заявляет, что «никто её не арестовывал» и не задерживал. Благодаря лазейкам в законодательстве она провернула всё так, что осталась формально чиста перед законом. При этом, если 35-летняя жительница Ногинска действительно «забудет эту историю», многие россиянки запомнят: можно, разработав план, убить уже сформировавшихся детей — и ничего им за это не будет.

Очевидно, существующие лазейки и дыры в законодательстве нужно закрывать. Вводить наказание — даже на основе этого конкретного случая. Но как именно это сделать, какие законы нужно изменить? С этим вопросом ИА Регнум обратилось к известным общественным деятелям, чиновникам и депутатам, которые публично выступают за повышение рождаемости и регулярно комментируют тему абортов.

Но, к удивлению редакции, прямых ответов получить не удалось. Детский омбудсмен Татарстана, член Общественной палаты РФ Ирина Волынец заявила, что, с точки зрения права, ситуация с женщиной из Ногинска «является очень и очень сложной»: поскольку она сама приняла препараты, по закону её сложно привлечь к уголовной ответственности.

«Но ещё нужно доказать, что она сделала это осознанно, а если нет свидетелей, если нет доказательств, документов, переписки, которая подтверждала бы её намерения, это очень сложно доказать», — сказала Волынец.

При этом она допустила, что женщина «не знала о том, что приём каких-либо лекарств может так негативно повлиять на жизнь и здоровье будущих детей». Хотя сама ногинчанка признавалась, что приняла препараты умышленно, чтобы искусственно вызвать роды.

Депутат Госдумы, первый заместитель председателя комитета ГД по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая в беседе с ИА Регнум заявила, что нужно «говорить не о наказании, а о поддержке женщин в кризисном положении».

«Надо понимать, что такое беременность, особенно беременность двойней — это всегда достаточно тяжёлая физическая, физиологическая нагрузка, и, скорее всего, ещё что-то в жизни произошло, что женщина решилась на такое», — сказала депутат.

Также она подробно рассказала о законопроекте «О перинатальной опеке», который сейчас разрабатывают депутаты. Документ, заверяет Буцкая, «поможет будущим матерям, находящимся в тяжёлой жизненной ситуации, и сохранит их детей».

«Государство будет вставать рядом, таким женщинам будет оказана психологическая помощь», — пообещала депутат.

Однако о том, как не допустить повторения ситуации с кустарными абортами, Буцкая говорить не стала.

Депутат Госдумы, председатель Комитета по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина тоже предпочла не комментировать ситуацию в Ногинске и возможное изменение законодательства, а заявила, что в России важно «в целом выстраивание политики, которая побуждала бы наших женщин не прерывать беременность, а, напротив, оставлять ребёнка, рожать второго, третьего, четвертого и последующих детей».

«Понимаете, вопрос в создании благоприятных условий, доверии к той власти, которая сегодня призывает женщин рожать. Потому что сегодня есть указ президента о продлении маткапитала. Пришёл другой президент — и указ о маткапитале не продлил.

Так что очень многое зависит от власти, и очень многое зависит от умения этой власти убедить женщин в том, что они свою миссию, которая им природой предназначена, могут благополучно исполнить при поддержке государства», — сказала Останина.

Также журналисты ИА Регнум обратились за комментарием к известной противнице абортов — президенту фонда «Женщины за жизнь», члену Общественной палаты Наталье Москвитиной. Но она говорить отказалась, посоветовав искать другого спикера. Редакция так и поступила.

Жительница Ногинска совершила чудовищный поступок, уверен заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе. Очевидно, женщина пыталась преодолеть действующие в стране ограничения по срокам абортов, которые действуют в нашей стране, предполагает собеседник ИА Регнум.

«Я думаю, наше законодательство должно защищать в первую очередь самых уязвимых — нерождённых детей. На таком сроке, на мой взгляд, речь идёт о почти сформировавшемся человеке. И его жизнь для нас, верующих людей, обладает совершенно безусловной и абсолютной ценностью», — сказал Кипшидзе.

Он отмечает: то, что замысливалось «этой несчастной женщиной» как решение проблемы, которую она хотела бы забыть, станет поступком, который обязательно скажется на её последующей жизни.

«Как бы изощрённо она ни действовала, чтобы избежать ответственности и негативных последствий, Бога и свою совесть не обманешь. Мне кажется, единственный для неё выход — безусловное покаяние в этом бесчеловечном поступке, который я бы квалифицировал как сознательное лишение жизни человека — в данном случае людей», — отметил Кипшидзе.

Собеседник ИА Регнум убеждён: нужно реформировать законодательство, чтобы исключить возможность безнаказанно лишать жизни нерождённых детей, особенно на таких больших сроках.

«Я не готов предлагать юридическую формулу, но считаю, что законодательство должно защищать жизнь с момента зачатия. Думаю, юристы, депутаты и общественность обладают достаточной компетенцией, чтобы сформулировать это должным образом», — подытожил Кипшидзе.