Москва, 20 января, 2025, 14:21 — ИА Регнум. Жительница Ногинска, которая сделала кустарный аборт и привезла в роддом двух мёртвых недоношенных младенцев, рассказала ИА Регнум, что она сейчас находится дома и у неё всё хорошо. Женщина уточнила, что она не находится под арестом.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

В начале декабря в ногинскую больницу обратилась 35-летняя местная жительница. Женщина сама приехала в медучреждение с абортированными двойняшками. Она рассказала медикам, что дети родились мёртвыми. Врачи сообщили о пациентке в полицию. Женщину опросили. Она пояснила правоохранителям, что забеременела не от мужа и решила избавиться от нежеланных детей на 21-й неделе беременности. Для этого она арендовала квартиру на сутки, приняла таблетки и вызвала аборт. Правоохранители начали проверку по статье 105 УК РФ «Убийство», тела младенцев направили на экспертизу. А на семью женщины обратили внимание органы ПДН, так как она воспитывает трёх несовершеннолетних детей. После этой истории многие высказывали опасения, что женщине удастся избежать наказания, поскольку в законе не предусмотрено наказания за подобные действия.

Спустя 1,5 месяца после случившегося журналисты ИА Регнум связались с жительницей Ногинска, она рассказала, что в отношении неё не применяли никаких мер.

«Я нахожусь дома, никто меня не арестовывал. Мне не хотелось бы об этом разговаривать, у меня спокойная жизнь, у меня всё хорошо, и я хотела бы эту историю забыть», — объяснила многодетная мать.

Собеседник ИА Регнум, рассказал, что жительница Ногинска тщательно готовилась к аборту и изучила юридические тонкости, чтобы не попасть под уголовное преследование.

Ранее ИА Регнум сообщало, что муж избавившейся от двойни в Ногинске заявил, что абортированные двойняшки могли быть его детьми.