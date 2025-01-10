Курган, 10 января, 2025, 11:31 — ИА Регнум. Врачи заметили рост числа случаев заболевания мастопатией (фиброзно-кистозной болезнью молочных желёз, ФКБ). Об этом оперирующий онколог Марьяна Брунштейн заявила 10 января в своём Telegram-канале.

Дмитрий Ягодкин/ТАСС

Эксперт подчеркнула, что число случаев заболевания ФКБ среди женщин возрастает ежегодно. По её словам, на такую динамику оказывают влияние меняющийся образ жизни и социальные факторы.

«Рождаемость снижается, многие женщины откладывают роды на поздний возраст, а частота абортов продолжает оставаться высокой. Эти изменения оказывают серьёзное влияние на гормональный фон, что, в свою очередь, способствует развитию злостной мастопатии. Грудное вскармливание также претерпевает изменения — укорочение его длительности становится нормой», — говорится в сообщении.

Отмечается, что, кроме увеличения числа заболевших, вырос и риск трансформации болезни в более серьезные, в том числе предраковые состояния. Таким образом, регулярный медицинский контроль и неотложное лечение становятся обязательными факторами предотвращения осложнений.

Онколог также добавила, что в основе такого ухудшения состояния здоровья лежат гормональные нарушения, которые проявляются в увеличении уровня эстрогенов, пролактина. Кроме того, важную роль играют факторы риска, генетическая предрасположенность и образ жизни.

Как передавало ИА Регнум, разрабатываемая в России вакцина от рака способна подавлять развитие опухоли. Кроме этого, препарат, вероятно, подавляет возможность метастазирования опухоли. В настоящее время российские учёные выясняют, возможно ли превратить мутацию в опухоли в антиген, способный стимулировать иммунитет больного против злокачественного образования.

12 июня президент РФ Владимир Путин сообщил, что в 2024 году в онкологическом институте имени Герцена, который является одним из флагманов в борьбе с раком, начнутся широкие клинические исследования отечественных вакцин.

14 декабря в Минздраве РФ пообещали сделать отечественную вакцину от рака бесплатной. Отмечается, что государству каждая отдельная вакцина обойдётся примерно в 300 тыс. рублей.