В последнее время я стала с опаской читать новости. И речь не только о сводках с фронта или приграничья — жуткие вещи происходят в мирных регионах страны. Многие из них, к огромному сожалению, связаны с детьми.

ИА Регнум

В Красноярском крае, в городе Канск, 17-летняя студентка колледжа родила ребёнка в туалете общежития, положила его в пакет и выбросила в мусор. Малышку нашли мёртвой, следователи разбираются, был ли ребёнок живорождённым. Причём это уже второй за месяц случай только в Красноярском крае. В начале месяца 16-летняя школьница родила в ванной и выбросила младенца в мусоропровод. Когда выбрасывала, младенец был жив.

А ещё одна громкая история хоть и произошла в Турции, но тоже связана с русской девушкой. Она в октябре прошлого года родила в туалете в зале ожидания аэропорта Анталии, бросила малыша в унитаз и попыталась улететь в Россию. Девушку на днях приговорили к 15 годам тюрьмы в Турции.

Сама «горе-мать» утверждала, что до последнего не знала о беременности. Но турецкий суд не поверил.

У меня, как у врача, спрашивают: действительно ли женщина может на поздних сроках не знать, что беременна? Да, такое случается, но крайне редко. Физиологические процессы в таком случае протекают как обычно, полная девушка может не замечать роста живота.

А ещё меня спрашивают: как могли школьницы-студентки самостоятельно родить в туалете общежития? Опять-таки, теоретически могли: случается, что роды проходят легко и стремительно, даже не приходится перерезать пуповину — плацента может родиться вместе с плодом.

Я ни в коем случае не защищаю девушек, оставляющих детей в туалетах или выбрасывающих их в мусор. Нормальным людям котёнка жалко погубить, а своего ребёнка… Это, мне кажется, даже не люди, а какие-то другие существа.

Но проблема есть, её нужно решать. О наказаниях и изменении законов говорить не буду, с этим лучше разберутся знающие люди. Скажу с точки зрения медицины.

Сейчас принято говорить, что матери убивают младенцев в состоянии так называемой послеродовой депрессии. В СССР мы даже не слышали о таком состоянии, за 40 лет практики я ни разу с ним лично не столкнулась.

Мне кажется, дело в другом: избавляющиеся от детей женщины, особенно молодые девушки, просто не готовы ухаживать за детьми. У кого-то это, извините, случайный «залёт», другие понимают, что им предстоят бессонные ночи, изменение всего ритма жизни, боятся проблем в личной жизни, если «мужик не хочет ребёнка». Они не понимают, что рождение малыша — это счастье, а предвкушают целый ворох проблем. И решаются на жуткий шаг.

Что же делать? Сверхзадача — объяснить девушкам и женщинам, что ребёнок — не проблема, а счастье, создать правильный моральный ориентир. Но для начала, чтобы мы вновь не сталкивались с трагедиями, нужно повышать уровень полового воспитания, культуры — и делать это уже со школы. Многие школьники сегодня рано начинают половую жизнь, они уверены, что им всё можно. Процветают распущенность и вседозволенность.

Есть ещё один важный момент. В нашем обществе принято считать, что в нежелательных беременностях виновата женщина. Чтобы не пришлось доводить до беды, я бы советовала не желающим иметь детей девушкам и женщинам в репродуктивном возрасте поставить себе спираль или другие механические средства защиты. Даже при отсутствии постоянных половых контактов. А ещё нужно всегда носить с собой презервативы, не идти на поводу у мужчин, которые не хотят ими пользоваться. Это защита и от нежелательной беременности, и от разного рода инфекций — от ВИЧ и сифилиса до гепатитов и герпеса.

Но что, если девушка уже родила ребёнка и понимает, что не хочет его воспитывать? Решением могут стать боксы при роддомах для нежеланных детей — они уже появляются в России. Я уверена, что открывать их нужно больше, в разных регионах, это позволит сохранить жизни детей.

Ведь некоторые девушки или женщины готовы идти на крайние меры, лишь бы избавиться от малыша. Так произошло в ноябре в Ногинске, когда «мать» на 21-й неделе вызвала искусственные роды и привезла двух мёртвых двойняшек в роддом. С точки зрения закона, кстати, она осталась чиста, потому что формально ничего не нарушила. Но, опять-таки, об этом я говорить не хочу. Обратимся к чисто медицинскому аспекту.

Искусственные роды могут вызывать после наступления срока в 20 недель по медицинским показаниям: инвалидность или недееспособность матери, уродство или несовместимые с жизнью патологии плода. Как правило, женщине вводят стимулирующие препараты, чтобы вызвать сокращение матки и стремительный, за несколько минут, выкидыш. При этом женщина может родить даже с целым околоплодным пузырём — это так называемые дети в рубашке.

В моей практике был случай: пришла молодая девушка, инвалид третьей группы. Жаловалась на тошноту и дискомфорт в животе. Беременность категорически отрицала: говорила, что «никак не может такого быть». Провели осмотр — 22-я неделя беременности. Отправили к гинекологу, в тайне от родителей провели искусственные роды. Через время она вышла замуж и благополучно родила.

Но главное, что я хочу сказать: искусственные роды — сложная и опасная процедура. Просто напиться таблеток, как уверяет девушка из Ногинска, недостаточно. Наверняка до этого с ней провели подробную консультацию акушеры и/или гинекологи. И тут уже возникает большой вопрос к ним: кто «посоветовал» женщине это опасную процедуру? И ответят ли они за это?