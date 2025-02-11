Москва, 11 февраля, 2025, 12:54 — ИА Регнум. За последние десять лет число абортов в России снизилось более чем в 3,5 раза, что создаёт определённые резервы для дальнейшего повышения рождаемости. Об этом сообщила директор департамента медицинской помощи детям, службы родовспоможения и общественного здоровья Минздрава РФ Елена Шешко.

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По её словам, такого результата удалось достичь за счёт усердной совместной работы Минздрава и региональных органов власти.

Шешко также отметила, что она ожидает в стране увеличения числа циклов экстракорпорального оплодотворения. Чиновник добавила, что после внесения определённых изменений в программы госгарантий и повышения эффективности организаций, которые занимаются экстракорпоральным оплодотворением, теперь эта сфера также будет способствовать повышению рождаемости в стране.

Как передавало ИА Регнум, 20 декабря президент России Владимир Путин отметил, что для успешного решения задач развития РФ в ней должно быть намного больше россиян, чем сейчас. Глава государства заметил, что доля третьих и последующих детей в российских семьях растёт, однако сохраняются и некоторые негативные тенденции — снижение рождаемости и откладывание времени вступления в брак и рождения детей.