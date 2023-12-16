Материалы с тегом «Александр Невзоров»
В Киеве и Киевской области прогремели взрывы, объявлена воздушная тревога
Серия взрывов произошла в Киеве и в Киевской области, после этого в столице Украины объявили воздушную тревогу. Об этом 16 декабря сообщило издание «Страна. ua». По данным онлайн-ресурса для оповещения населения украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога в Киеве и Киевской...
новость часа
16 декабря 2023
Суд оштрафовал Невзорова* за непредоставление отчётов иноагента
Приморский суд Петербурга оштрафовал журналиста Александра Невзорова (признан в России иностранным агентом) за непредставление в Министерство юстиции отчётов о своей деятельности, сообщили 12 октября в объединённой пресс-службе судов Петербурга. «Суд назначил наказание в виде административного...
12 октября 2023
Суд в Петербурге оштрафовал Невзорова* за разжигание ненависти
Приморский суд Санкт-Петербурга оштрафовал журналиста Александра Невзорова (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) на 20 тыс. рублей за разжигающие ненависть высказывания. В сообщении объединённой пресс-службы судов Санкт-Петербурга 10 августа отмечается, что он высказался в...
10 августа 2023
Прокуратура потребовала изъять земли Невзорова* в Санкт-Петербурге
Прокуратура потребовала через суд изъять земельные участки журналиста Александра Невзорова *, который признан в России иноагентом, в собственность Санкт-Петербурга. Как сообщается 19 мая, речь идёт об участках в посёлке Лисий Нос, где стоит его дом. По данным объединённой пресс-службы судов города...
19 мая 2023
Прокуратура Петербурга возбудила дело в отношении журналиста Невзорова*
В отношении журналиста Александра Невзорова (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом), заочно приговорённого к восьми годам лишения свободы по делу о распространении фейков о Вооружённых силах России, возбудили административное дело о разжигании ненависти или вражды, сообщили в...
19 апреля 2023