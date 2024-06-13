* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Санкт-Петербург, 13 июня, 2024, 14:10 — ИА Регнум. Приморский районный суд Санкт-Петербурга оштрафовал журналиста Александра Невзорова (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) на 40 тыс. рублей за нарушение закона об иностранных агентах, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

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«Суд установил, что Невзоров, являясь иностранным агентом, в установленные законом сроки не представил в уполномоченный орган отчеты по формам №ОИА003, ОИА007 и ОИА001», — сообщили в инстанции.

Журналиста привлекли к административной ответственности по ч. 2 ст. 19.34 (нарушение порядка деятельности иноагента) КоАП России. Суд назначил наказание в виде штрафа в 40 000 рублей.

Как сообщало ИА Регнум, в мае прокуратура Санкт-Петербурга потребовала обратить в доход государства имущество, которое журналист и его жена Лидия, по мнению ведомства, использовали для осуществления экстремистской деятельности. Руководитель объединённой пресс-службы судов города Дарья Лебедева отметила, с целью защиты интересов России и неопределённого круга лиц в суд также поступил иск о запрете на территории страны объединения, которое осуществляет экстремистскую деятельность.

В начале мая МВД переобъявило Невзорова в розыск «по статье УК». Ранее его объявляли в розыск в мае 2022 года.

В феврале 2023 году Басманный суд Москвы вынес Невзорову заочный приговор по делу о фейках в отношении ВС России. Его приговорили к восьми годам колонии за распространение в соцсетях и на других ресурсах ложной информации о военных преступлениях, якобы совершенных российской армией в Мариуполе и киевской Буче в ходе СВО. В апреле того же года в отношении журналиста возбудили административное дело о разжигании ненависти или вражды, а в мае прокуратура потребовала через суд изъять земельные участки Невзорова в собственность Санкт-Петербурга.