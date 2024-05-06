* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 6 мая, 2024, 17:27 — ИА Регнум. МВД снова объявило в розыск журналиста Александра Невзорова (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) и бывшего замминистра энергетики России Владимира Милова (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом). Информация об этом содержится в базе данных ведомства.

Семен Лиходеев/ТАСС Александр Невзоров (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом)

Отмечается, что Невзорова переобъявили в розыск «по статье УК». Ранее его объявляли в розыск в мае 2022 года.

Милов также значится переобъявленным в розыск. Он занимал пост заместителя министра энергетики России с мая по октябрь 2002 года, после чего занялся политикой. В первый раз он попал в базу разыскиваемых в июне 2022 года.

Как сообщало ИА Регнум, 1 февраля 2023 году Басманный суд Москвы вынес Невзорову заочный приговор по делу о фейках в отношении ВС России. Его приговорили к восьми годам колонии за распространение в соцсетях и на других ресурсах ложной информации о военных преступлениях, якобы совершенных российской армией в Мариуполе и киевской Буче в ходе СВО.

В апреле 2023 года в отношении журналиста возбудили административное дело о разжигании ненависти или вражды, а в мае прокуратура потребовала через суд изъять земельные участки Невзорова в собственность Санкт-Петербурга.

Милова в ноябре 2023 года этот же суд заочно приговорил к восьми годам колонии общего режима. Его также обвиняли в распространении фейков о российской армии.