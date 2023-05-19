* Невзорова — запрещённая в России организация

Санкт-Петербург, 19 мая, 2023, 13:52 — ИА Регнум. Прокуратура потребовала через суд изъять земельные участки журналиста Александра Невзорова*, который признан в России иноагентом. Как сообщается 19 мая, речь идёт об участках в посёлке Лисий Нос, где стоит его дом, в собственность Санкт-Петербурга.

Кадр из видео Александр Невзоров (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом)

По данным объединённой пресс-службы судов города, решение приняли по результатам проверки, которая не выявила правовых оснований для владения Невзоровым* указанных земель. Приморский районный суд Петербурга зарегистрировал иски прокуратуры. В документах указано, что оба участка журналист приобрёл незаконно.

«Участки не были выкуплены Невзоровым* в нарушение пункта 3 указа президента России №1767. Комитетом по земельной реформе и земельным ресурсам мэрии Санкт-Петербурга распоряжений о выкупе не издавалось, расчет стоимости не производился», — говорится в иске.

Материалы дела переданы судье, к производству пока не приняты.

Как сообщало ИА Регнум, Невзорова* объявили иноагентом 22 апреля 2022 года. После этого журналиста объявили в розыск по статье Уголовного кодекса России. В ходе следственных действий, Басманный суд арестовал земельный участок Невзорова* в Петербурге в рамках уголовного дела о дискредитации ВС России. По данным ряда СМИ, стоимость этого участка на берегу Финского залива могла составлять 7,87 млн рублей. 1 февраля 2023 года Невзорова* заочно приговорили к 8 годам колонии по делу о фейках. Суд установил его вину по пункту «д» части 2 статьи 207.3 УК России. Также решением суда ему на четыре года запретили заниматься администрированием сайтов и интернет-ресурсов. 19 апреля 2023 года прокуратура возбудила в отношении журналиста административное дело о разжигании ненависти.