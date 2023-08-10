* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Санкт-Петербург, 10 августа, 2023, 18:02 — ИА Регнум. Приморский суд Санкт-Петербурга оштрафовал журналиста Александра Невзорова (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) на 20 тыс. рублей за разжигающие ненависть высказывания. В сообщении объединённой пресс-службы судов Санкт-Петербурга 10 августа отмечается, что он высказался в отношении президента России Владимира Путина и российских военнослужащих и актёров.

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«Приморский районный суд рассмотрел дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 20.3.1 КоАП РФ, в отношении Александра Невзорова. Суд признал Невзорова виновным и назначил штраф в 20 тыс. рублей», — говорится в сообщении.

Из материалов дела в отношении журналиста следует, что в феврале 2023 года на своём YouTube-канале он опубликовал интервью белорусской службе «Радио Свобода» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом), в котором допустил ненавистные и унижающие достоинство фразы о российском лидере, россиянах и крымских событиях 2014 года. В другом видео Невзоров аналогично высказался о российской армии, актёрах и специальной военной операции в целом.

В мае прокуратура потребовала изъять земли журналиста в посёлке Лисий Нос в собственность Санкт-Петербурга. Решение приняли по результатам проверки, не выявившей правовых оснований для владения ими Невзоровым. В документах прокуратуры указано, что два земельных участка журналист приобрёл незаконно. Позднее, в июле, суд Санкт-Петербурга оштрафовал его на 40 тыс. рублей за размещение в Telegram-канале публикации без маркировки иноагента.

Как сообщало ИА Регнум, Невзорова объявили иноагентом 22 апреля 2022 года. После этого его объявили в розыск. В ходе следственных действий Басманный суд арестовал земельный участок Невзорова в Санкт-Петербурге, стоимость которого по оценкам СМИ могла доходить до 7,87 млн рублей. 1 февраля 2023 года журналиста заочно приговорили к 8 годам колонии по делу о фейках в отношении российской армии, суд установил его вину по пункту «д» ч. 2 ст. 207.3 УК России. Решением суда ему запретили заниматься администрированием сайтов и интернет-ресурсов. 19 апреля 2023 года прокуратура возбудила в отношении журналиста административное дело о разжигании ненависти.