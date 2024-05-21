* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Санкт-Петербург, 21 мая, 2024, 18:15 — ИА Регнум. Прокуратура Санкт-Петербурга потребовала обратить в доход государства имущество, которое журналист Александр Невзоров (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) и его жена Лидия используют, как считают в ведомстве, для осуществления экстремистской деятельности. Об этом руководитель объединённой пресс-службы судов города Дарья Лебедева сообщила 21 мая в Telegram-канале.

Loloxl9 Журналист Александр Невзоров (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом)

Она отметила, что с целью защиты интересов России и неопределённого круга лиц подан иск о запрете на территории страны объединения, которое осуществляет экстремистскую деятельность. В иске также говорится об обращении в доход РФ имущества, используемого для осуществления этой деятельности.

«Дело рассматривается в закрытом режиме», — добавила Лебедева и уточнила, что следующее заседание по делу состоится 24 мая.

Как сообщало ИА Регнум, в мае МВД переобъявило Невзорова в розыск «по статье УК». Ранее его объявляли в розыск в мае 2022 года.

1 февраля 2023 году Басманный суд Москвы вынес Невзорову заочный приговор по делу о фейках в отношении ВС России. Его приговорили к восьми годам колонии за распространение в соцсетях и на других ресурсах ложной информации о военных преступлениях, якобы совершенных российской армией в Мариуполе и киевской Буче в ходе СВО.

В апреле 2023 года в отношении журналиста возбудили административное дело о разжигании ненависти или вражды, а в мае прокуратура потребовала через суд изъять земельные участки Невзорова в собственность Санкт-Петербурга.