* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 12 октября, 2023, 21:34 — ИА Регнум. Приморский суд Петербурга оштрафовал журналиста Александра Невзорова (признан в России иностранным агентом) за непредставление в Министерство юстиции отчётов о своей деятельности, сообщили 12 октября в объединённой пресс-службе судов Петербурга.

Photoagency Interpress/ Global Look Press Александр Невзоров (признан в России иностранным агентом)

«Суд назначил наказание в виде административного штрафа в размере 40 тыс. рублей», — сказано в сообщении.

Невзоров должен был предоставить отчёты в Минюст до 15 января 2023 года, но не сделал этого, отметили в пресс-службе.

Ранее в 2023 году суд оштрафовал Невзорова на 40 тыс. рублей за размещение в Telegram-канале публикации без маркировки иноагента, а также на 20 тыс. рублей за разжигание ненависти, которое содержалось в его заявлениях в одном из интервью.

Кроме того, в феврале 2023 года Басманный суд Москвы заочно приговорил Невзорова к 8 годам колонии за распространение дезинформации о ВС РФ — журналист дважды опубликовал заведомо ложную информацию о якобы имевшем место умышленном обстреле российскими войсками родильного дома в Мариуполе.

В мае 2023 года прокуратура потребовала через суд изъять земельные участки Невзорова в собственность Петербурга. Речь идёт об участках в посёлке Лисий Нос, где расположен дом журналиста. Решение приняли по результатам проверки, которая не выявила правовых оснований для владения Невзоровым указанными землями, отмечалось, что оба участка журналист приобрёл незаконно.

У супруги Невзорова Лидии в России остался действующий бизнес, и, помимо этого, на принадлежащем ей сайте собирают донаты, которыми пользуется в том числе и её муж — иноагент, отмечала ранее обозреватель ИА Регнум Анастасия Степанова.