* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Санкт-Петербург, 12 апреля, 2024, 13:06 — ИА Регнум. Журналист Александр Невзоров (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) стал фигурантом нового уголовного дела в связи с неисполнением требований к иноагентам. Об этом сообщает 12 апреля «Фонтанка».

Sergei Konkov/AP/TASS Александр Невзоров (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом)

Издание отмечает, что следственный отдел Приморского района петербургского глава СКР начал в отношении журналиста производство по статье об уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах.

«Причиной для возбуждения дела, вероятно, стало постоянное отсутствие обязательных маркировок в постах журналиста», — говорится в публикации.

Как сообщало ИА Регнум, в списке иноагентов Невзоров находится с апреля 2023 года. Его не раз штрафовали за несоблюдение правил. Так, в октябре 2023 года ему назначили штраф в размере 40 тыс. рублей за непредставление в Минюст отчётов о своей деятельности. Ранее были штрафы на 40 тыс. рублей за размещение в Telegram-канале публикации без маркировки иноагента, а также на 20 тыс. рублей — за разжигание ненависти, которое содержалось в одном из его заявлений.

В феврале 2023 года Басманный суд Москвы заочно приговорил Невзорова к восьми годам колонии за распространение дезинформации о ВС РФ. В мае того же года прокуратура потребовала через суд изъять земельные участки журналиста в собственность Петербурга.