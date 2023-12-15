Киев, 16 декабря, 2023, 01:58 — ИА Регнум. Серия взрывов произошла в Киеве и в Киевской области, после этого в столице Украины объявили воздушную тревогу. Об этом 16 декабря сообщило издание «Страна. ua».

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв

По данным онлайн-ресурса для оповещения населения украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога в Киеве и Киевской области объявлена в 00:30 мск. Кроме того, режим воздушной тревоги действует в Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Сумской и Черниговской областях.

Позднее ряд украинских СМИ сообщил о новой серии взрывов в Киеве, а также о зафиксированных в небе над городом беспилотниках. Как пояснили власти города, все взрывы — результат работы ПВО.

Ранее ИА Регнум сообщало 14 декабря о мощном взрыве в Киеве, который прогремел со стороны аэропорта Жуляны. Спустя небольшое время очевидцы сообщили о втором взрыве, который раздался со стороны Смоленского района города.

В ночь на 13 декабря в Киеве также произошло несколько взрывов, после чего была объявлена воздушная тревога. Как уточнил мэр города Виталий Кличко, в Днепровском районе, левобережной части Киева, после срабатывания средств ПВО обломки упали на автомобиль во дворе многоэтажного дома и на частный двор.